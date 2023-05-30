Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров - проблему неразрешенных объектов на территории аэропортов поднял AMANAT

На приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров, считают в республиканском совете по противодействию коррупции при партии AMANAT.





Так, на территории санитарно-защитной зоны аэропорта города Шымкента имеется 187 жилых построек, 128 из которых имеют полный пакет разрешительных документов.





У меня вопрос и к акимату, и к Комитету гражданской авиации: на каком основании это разрешается? А если не вы выдавали документы, то как они смогли оформить это все? У всех нас жива в памяти алматинская трагедия, которая унесла 12 жизней, еще 47 человек получили ранения. Мы разговариваем с людьми, которые там живут, они переживают, не упадет ли на их дом самолет, а модели воздушных судов они давно различают по звуку. Судьбу этих семей надо решать", - заявил секретарь партии Ержан Жилкибаев.





В ответ зампред Комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов заметил, что в законодательстве нет прямого запрета на строительство в 4-километровой зоне аэропортов, есть лишь ограничение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.





По большому счету 4-километровая зона вокруг аэропорта Шымкента застроена полностью, но критическими препятствиями являются 70 объектов. Есть 25 домов и 45 железобетонных столбов электроснабжения, которые акимат отодвигает, уменьшает их высоту. Все эти дома были построены более 10 лет назад, это самовольная застройка. Потом они просто подали документы на легализацию. По этому вопросу правительственной комиссией ведется работа", - сказал он.





Партийцы не обошли вниманием и проблему мусорных полигонов вокруг казахстанских аэропортов. В частности, в 15-километровой зоне аэропорта Алматы со стороны Алматинской области обнаружена 351 свалка, из них ликвидировано только 247. Это создает потенциально опасные ситуации для полетов.





В частности, в 2022 году зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами, из них 23 инцидента произошли в воздушной гавани южной столицы.





Не лучше ситуация и в районе аэропорта города Атырау.





На приаэродромной территории в радиусе 15 км выявлены скотобойни, сельскохозяйственные поля, скотные рынки, а также места выброса пищевых отходов. Пассажиры отмечают, что территория вокруг аэропорта просто "утопает" в мусоре. АО "Международный аэропорт Хиуаз Доспановой" с 2016 года неоднократно направлял письма в акимат Атырау о переносе городской свалки. Однако все письма остались без реагирования", - заявила инспектор партийного контроля Венера Есильбаева.





Вопрос социальной ответственности авиаперевозчиков затронул депутат мажилиса Ерлан Абдиев. Он заявил, что в отличие от Казахстана во многих странах мира, в том числе в Узбекистане, Кыргызстане и России, есть льготные авиабилеты для лиц с особыми потребностями.





Для людей с инвалидностью доступ к воздушному транспорту особенно важен, потому что в отличие от железнодорожного и автотранспорта только в авиа есть все условия и высокий уровень сервиса. Особенно это касается маломобильных граждан. Почему отечественные авиакомпании не дают скидки? Как для лиц с инвалидностью, так и для лиц, которые их сопровождают. Ранее у меня был депутатский запрос по этой теме", - сказал народный избранник.





По итогам заседания совет рекомендовал акиматам регионов решить проблему несогласованного строительства близи аэропортов и принять меры по ликвидации свалок на приаэродромной территории.





Напомним, в конце декабря 2019 года в пригороде Алматы произошло крушение самолета авиакомпании Bek Air. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.





В результате катастрофы 12 человек погибли





Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения. За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.





По информации КГА, для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков.





Позже на сотрудников КГА было заведено дело о бездействии.





Генеральный прокурор Берик Асылов заявил, что расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшило и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок.