Крушение самолета Bek Air под Алматы: на сотрудников КГА заведено дело о бездействии

Расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшило и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок

Фото: polisia.kz

Рассказать друзьям

Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Столичным департаментом Агентства по противодействию коррупции расследуется уголовное дело в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации Республики Казахстан, рассказал генеральный прокурор страны Берик Асылов в ответе на депутатский запрос.





Уголовное дело на сотрудников КГА заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). Они в 2018 году незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. Окончательная оценка действиям должностных лиц будет дана по итогам расследования.





В октябре 2021 года специалистами КГА проведено обследование летной полосы отмеченного аэропорта, где установлены отклонения от норм годности эксплуатации аэродромов. По итогам обследования принято решение о выдачи сертификата годности аэродрома с ограниченным сроком действия при условии устранения выявленных нарушений", - рассказал генпрокурор.





Говоря о принятии мер по всем объектам, построенным на приаэродромных территориях и находящимся в опасной близости от взлетно-посадочной полосы, Асылов сообщил, что органами прокуратуры выявлены многочисленные нарушения законности при предоставлении местными исполнительными органами земель вблизи аэропортов.





Он уточнил, что в соответствии законом "Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации" запрещается размещать на расстоянии ближе 15 километров от контрольной точки аэродрома места выброса пищевых отходов, строительство звероводческих ферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.





Вопреки этому запрету на приаэродромных территориях аэропортов возведено 350 объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц. Более того, расположение вблизи аэропортов полигонов твердо-бытовых отходов и несанкционированных свалок ухудшили и без того крайне нестабильную ситуацию, связанную с обеспечением безопасности воздушных перевозок", - разъяснил генпрокурор.





Так, в зоне аэропорта Алматы функционирует свыше 10 таких объектов. Без одобрения Комитета гражданской авиации в 4-километровой зоне аэропорта Шымкента возведено 1303 объекта.





По словам Асылова, подобные факты выявлены во всех регионах страны (за исключением Костанайской области), где без соответствующего согласования возведено более 100 тысяч различных строительных объектов.





Дополнено. 13.02.2023, 16.45





В Комитете гражданской авиации МИИР отметили, что КГА активно сотрудничает со следственными органами по расследованию уголовного дела в отношении сотрудников комитета.





Также отмечаем, что порядок сертификации и выдачи сертификатов годности аэродромов гражданской авиации РК регламентирован и установлен приказом и.о. министра по инвестициям и развитию РК от 24 февраля 2015 года №187 "Об утверждении Правил сертификации и выдачи сертификата годности аэродрома (вертодрома)", согласно которым сертификационное обследование проводится по типовой программе сертификационного обследования в пределах аэродрома. Сертификационное обследование проводится в строгом соответствии с указанными правилами", - сообщили в КГА.





По данным комитета, основания для отказа в выдаче сертификата годности аэродрома четко установлены правилами.





При этом, наличие объектов на приаэродромной территории, появившихся вследствие незаконной выдачи земельных участков местными исполнительными органами не является предметом сертификационного обследования и не могут служить препятствием для выдачи сертификатов годности аэродромов Республики Казахстан согласно правилам", - проинформировали в КГА.





В Комитете гражданской авиации также сообщили, что "согласно "Окончательному отчету по результатам расследования авиационного происшествия", комиссией, которая расследовала авиационное происшествие с воздушным судном АО "Бек Эйр", было установлено, что крушение воздушного судна произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета".





Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения", - пояснили в комитете.





Согласно заключению комиссии, "причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения".





Справочно:





Сертификационное обследование - осуществляемая уполномоченной организацией проверка аэродрома, его структурных подразделений, оборудования, эксплуатационных процедур, технологических процессов по содержанию и эксплуатации аэродрома, документации организационной структуры, а также компетентности специалистов заявителя на соответствие сертификационным требованиям;





Сертификат годности аэродрома - документ, выданный уполномоченной организацией либо уполномоченным органом в сфере гражданской авиации, удостоверяющий соответствие аэродрома и его служб всем нормам к их эксплуатации.

Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.





За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы осуждены чиновники Талгарского района.



