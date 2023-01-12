Для приведения в соответствие взлетной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 230 земельных участков - КГА

Проблемы, связанные с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей

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Алматы. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, - Для устранения препятствий и переноса периметрового ограждения в целях приведения в соответствие геометрических размеров летной полосы аэропорта Алматы необходимо изъятие 190 земельных участков в Алматинской области и 40 земельных участков в Алматы, сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан.





О необходимости изъятия земельных участков в июне 2022 года министром индустрии и инфраструктурного развития РК было направлено письмо в адрес руководителей регионов.





За неисполнение инспекторских предписаний, связанных с объектами на приаэродромной территории аэропортов, в отношении заместителя руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства акимата Шымкента и заместителя акима Талгарского района были приняты меры административного характера (административный штраф)", - сообщили в пресс-службе КГА.





По словам экспертов, наличие проблем, связанных с незаконным выделением местными исполнительными органами земель рядом с аэропортами, продолжают создавать угрозу безопасности полетов и подвергают риску жизнь и здоровье людей.





По информации ведомства, в феврале 2020 года Генеральной прокуратурой проведены проверки в деятельности местных исполнительных органов по вопросам соблюдения законности при предоставлении земель вблизи объектов транспортной инфраструктуры за 2017-2019 годы и истекший период 2020 года, по итогам которого в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тысячи участков (для строительства жилых, коммерческих и других объектов), на которых возведено свыше 900 строений, а в пределах приаэродромной территории без согласования комиссий аэропортов возведено свыше 100 тысяч различных объектов (жилых, коммерческих, промышленных и т.д.).





Отмечается, что наиболее неблагоприятная ситуация с незаконной застройкой наблюдается в городах Алматы, Шымкенте, Атырау, Актобе.





В настоящее время в соответствии с поручением правительства РК согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития РК действует рабочая группа по комплексному решению проблем приаэродромных земель, куда входят вице-министр, председатели комитетов, директора департаментов заинтересованных государственных органов и заместители акимов всех областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента.





В рамках рабочей группы разработан алгоритм по взаимодействию уполномоченных органов с МИО, подготовлен дополнительный пакет предложений по внесению изменений и дополнений в действующие законодательные и иные правовые акты, которые предстоит обсудить с членами рабочей группы.





Вместе с тем 29 декабря 2022 года президентом подписан закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам транспорта и недропользования". Законом в целях установления четких требований по использованию приаэродромных территорий предусматривается ряд поправок, в частности по единообразию применяемой терминологии, порядку предоставления прав на земельные участки, расположенные на приаэродромной территории, наделению компетенцией Авиационной администрации Казахстана по выдаче разрешения на деятельность, представляющей угрозу безопасности полетов.





Кроме того, в Земельный кодекс РК и закон РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" внесены требования о необходимости предоставления земельных участков, расположенных на приаэродромной территории, а также приобретения прав на земельные участки с учетом ограничений, предусмотренных законодательством РК об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации.





Напомним, чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы.





Крушение самолета авиакомпании Bek Air в пригороде Алматы произошло в конце декабря 2019 года. На его борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. В результате катастрофы 12 человек погибли. Самолет пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.