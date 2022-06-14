Юрист: чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. 13 ИЮНЯ - Юрист Бакытжан Базарбек на своей странице в социальных сетях рассказал, что чиновники Талгарского районы получили от 5 до 8 лет лишения свободы за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Мы довели уголовное расследование до логического конца, и Талгарский райсуд осудил всех фигурантов за земельные махинации в окрестностях аэропорта Алматы. 10 июня 2022 года судом чиновники осуждены на реальные сроки", - написал юрист - независимый эксперт в области земельного права Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что в 2020 году антикоррупционной службой по Алматинской области параллельно с расследованием уголовного дела, связанным с земельными махинациями чиновников в селе Гульдала (после крушения самолета BekAir) в Талгарском районе, было возбуждено второе уголовное дело в отношении чиновников акимата Талгарскому района. Дело связано с незаконным предоставлением земельных участков, расположенных в селе Кызыл-Ту близ аэропорта Алматы, и незаконным изменением их целевого назначения в период с 2015 по 2020 годы.
На протяжении всего досудебного расследования в качестве подозреваемых, и позднее - обвиняемых, значились: бывший начальник ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Талгарского района", главный архитектор района, бывший начальник ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района", бывший и.о. начальника ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района", бывший аким Панфиловского сельского округа и бывший заместитель акима Панфиловского сельского округа", - уточнил юрист.
По его словам, им вменялись незаконные действия, связанные с незаконным предоставлением земельных участков на санитарно-защитной зоне кладбищ, водоохранных полос рек и незаконным изменением целевого назначения земельных участков, расположенных в окрестностях аэропорта Алматы, относящихся к Талгарскому району.
В общей сложности следователи насчитали более 194 эпизодов незаконного отчуждения земельных участков, отметил эксперт права.
Приговором Талгарского районного суда от 10 июня 2022 года экс-акиму Панфиловского сельского округа было назначено 8 лет лишения свободы, главному архитектору района - 6 лет лишения свободы, бывшему заместителю акима Панфиловского сельского округа - 5 лет лишения свободы, бывшему начальнику ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района" судом назначено 6 лет 3 месяца лишения свободы.
У всех подсудимых в качестве дополнительного наказания - конфискация имущества с пожизненным лишением права занимать государственные должности", - уточнил Базарбек.
Что касается бывшего исполняющего обязанности начальника ГУ "Отдел земельных отношений Талгарского района, то согласно закону РК об амнистии в связи с тридцатилетием независимости Республики Казахстан он освобожден от основного наказания в виде ограничения свободы, добавил юрист.