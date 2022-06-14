Юрист: чиновники Талгарского района осуждены за махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы

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ШЫМКЕНТ. 14 ИЮНЯ - Трех грабителей, похитивших оборудование с майнинговой фермы, приговорили к пяти годам ограничения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Грабители украли 46 аппаратов для майнинга у жителя Шымкента. Пострадавший обратился с заявлением о краже в управление полиции Каратауского района.

Уточняется, что сумма ущерба составила почти 44 млн тенге.

По информации Polisia.kz , трое друзей, информированные о местонахождении оборудования для сбора криптовалюты, проникли на частную территорию поздней ночью через забор. Заполучив оборудование, злоумышленники скрылись с места преступления.

Полицейские в ходе изучения записей с камер видеонаблюдения установили автомобиль, на котором передвигались похитители. В результате оперативно-розыскных работ подозреваемых задержали на территории города.

Стало известно, что один из них ранее приходил чинить электричество на майнинг-ферме, тогда и запланировал преступление. Подозреваемые свою вину признали полностью и возместили нанесенный потерпевшему ущерб.

Судом все трое мужчин признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 188 УК РК (Кража) и приговорены к ограничению свободы сроком на 5 лет.

Материалы по факту ведения майнинг-фермы следователи Каратауского РУП направили в департамент экономических расследований.