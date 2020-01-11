Основной версией авиакатастрофы под Алматы комиссия назвала обледенение судна

Нур-Султан. 10 января. Kazakhstan Today - Основной версией крушения воздушного судна компании Bek Air под Алматы комиссия назвала обледенение самолета. Об этом сегодня на брифинге в СЦК сообщил заместитель премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент агентства.

Самолет был подготовлен к полету в полном объеме технического обслуживания. Комиссия отмечает, что работы по обработке воздушного судна противообледенительной жидкостью были выполнили частично. По решению командира воздушного судна было принято решение об обработке только стабилизатора противообледенительной жидкостью, крылья самолета не обрабатывались", - сообщил Скляр предварительные итоги работы правительственной комиссии по установлению причин крушения самолета.

Он также отметил, что в период выполнения полета ветер на взлетно-посадочной полосе был устойчивый со скоростью 1-2 метра в секунду. "В этих условиях, исходя из направлений скорости ветра и временного интервала между взлетающими самолетами, а это было 110 секунд, спутный след при данных условиях сместился влево на расстояние не менее пяти метров от ВПП. Соответственно, он не мог оказать влияние на возникновение и развитие особой ситуации ", - пояснил вице-премьер.

Касательно обледенения воздушного судна, комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток… Таким образом, основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", - заключил Роман Скляр.





Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании "Бэк Эйр" по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 12 человек . Пострадали 67 человек, из которых 49 были госпитализированы, в том числе 9 детей.

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