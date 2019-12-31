В Bek Air назвали свою версию крушения самолета под Алматы

Алматы. 30 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня представители авиакомпании Bek Air дали пресс-конференцию по факту крушения 27 декабря своего самолета Fokker-100, передает корреспондент агентства.

Руководитель компании Bek Air Нурлан Жумасултанов начал пресс-конференцию с минуты молчания. Он выразил соболезнования семьям погибших, а также объяснил, почему до сих пор компания не давала никаких комментариев.

Хочу объяснить, почему мы два дня не были в эфире. Мы были в шоке от произошедшего не менее, чем все другие, наверное, даже больше. Мы все в первые часы были на месте катастрофы, помогали с эвакуацией, разбором завалов, вести первичные действия по расследованию, занимались похоронами. Параллельно мы по крупицам собирали информацию", - сказал Жумасултанов.

В свою очередь директор летной службы компании Ерик Сапаров озвучил версию компанию о возможной причине авиакатастрофы.

До момента отрыва двигатели и агрегаты работали устойчиво, каких-либо отклонений не выявлено, то есть в штатном режиме взлет производился. Это данные, которые мы получили в ходе обследования", - сказал он, демонстрируя сводную таблицу с информацией о взлете.

По словам Сапарова, на второй секунде после отрыва у Fokker возник левый крен. На пятой секунде он выровнялся, а на шестой секунде вновь возник. "Каждую секунду идет изменение крена влево - вправо, влево - вправо. На 15-й секунде произошло касание, самолет практически без крена…. То есть все время самолет пытался оторваться. Как только у земли - крены уменьшаются, как только отрывается - крены увеличиваются влево - вправо, влево - вправо", - рассказал директор службы.

При этом он отметил, что метеоусловия в момент взлета были благоприятные. "Отсюда вопрос, отчего может самолет так качать с крыла на крыло, с изменением скорости? Мы вязли данные, какой борт взлетал перед ним. Это был Airbus с новыми двигателями взлетной массой 89 тонн. Время взлета - в 7.19, скорость у него в этот момент была 184 узлов", - сказал он.

По информации представителя Bek Air, перерыв между взлетом Airbus и Fokker составил примерно одну минуту.

Одной из причин, которую мы предполагаем, стало такое явление, как спутный след. Это наше предположение", - сказал Сапаров, пояснив, что спутный след - это сопротивление, образуется вихрями от крыльев взлетающего самолета. "Он всегда присутствует за самолетом, и чем больше масса и размах стрела самолета, тем больше спутный след", - уточнил спикер.

По его информации, спутный след может сохраняться от 1 до 3 минут в зависимости от массы самолета.

Наш самолет до последнего пытался взлететь и преодолеть такую неожиданную ситуацию, которая возникла, в данном случае это внешнее воздействие", - рассказал представитель компании.

Он также сообщил о том, что произошедшее в результате крена небольшое отклонение от курса привело к столкновению с забором и далее со зданием.

Здание оказалось препятствием для самолета. Естественно, возникает вопрос: как могла быть постройка вблизи от опасного объекта?" - сказал Сапаров. По его словам, "если бы не было этих препятствий, возможно, жертв не было бы".

Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним





Как рассказал министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, в настоящее время рассматриваются три возможные причины происшествия : первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб.

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