Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы близ Алматы

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев сообщил о ходе расследования крушения самолета авиакомпании Bek Air близ Алматы, передает Kazakhstan Today.

"В настоящее время рассматривается три версии: первая - ошибка экипажа, вторая - возможность технической неисправности самого борта, третья - работа навигационных служб", - сказал журналистам Ерлан Тургумбаев.

Глава МВД сообщил, что в настоящее время идет осмотр места происшествия и демонтаж самолета. Он будет передислоцирован на территорию аэропорта, где будет более детально проводиться осмотр.

По словам Тургумбаева, в результате крушения был поврежден топливный бак, половина топлива вылилась под самолет. "Из-за погодных условий, зимы, снега и холодной погоды воспламенения не произошло, что минимизировало количество жертв", - сообщил министр.

Он отметил, что расследование продолжается. Создана правительственная комиссия во главе с вице-премьером Романом Скляром. Предварительное заключение будет подготовлено в течение 10 дней.

Как сообщил журналистам Роман Скляр, бортовые самописцы переданы в Межгосударственный авиационный комитет.

Три бортовых самописца находятся в хорошем состоянии, поэтому надеемся, что проблем с их расшифровкой не будет", - сказал он, отметив, что специалисты будут работать в праздничные дни и дадут свои расшифровки.





Напомним, 27 декабря, в 07.22, рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air по направлению Алматы - Нур-Султан при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение. Произошло столкновение с двухэтажным строением. Для 12 человек рейс стал последним

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