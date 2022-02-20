Смаилов поручил навести порядок на оптово-розничных рынках

НУР-СУЛТАН. 19 ФЕВРАЛЯ - Ценообразование на социально значимые продовольственные товары в разрезе регионов, запасы в стабфондах и меры антимонопольного реагирования обсудили сегодня на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На отдельных оптово-розничных рынках происходит необоснованное завышение цен. Этого быть не должно. В конечном итоге это влияет на инфляционные процессы. Необходимо навести порядок в этой сфере. Возможно, совместно с надзорным органом. Помимо оперативных мер необходимы и системные меры по установлению конкретных законодательных норм по доступу производителей к оптово-розничным рынкам", - заявил на заседании глава правительства.
На заседании было отмечено, что максимальный рост цен за неделю зафиксирован в Алматы - на 0,6%, а также в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Кызылординской областях - на 0,4%.
За последнюю неделю в стабфондах сформированы запасы картофеля в объеме 100,7 тыс. тонн. Также 31,7 тыс. тонн моркови, порядка 24,5 тыс. тонн капусты, 23,5 тыс. тонн лука, 11,6 тыс. тонн гречневой крупы и 22 тыс. тонн подсолнечного масла", - сообщает primeminister.kz.
В регионах уже началась реализация из данных запасов для сдерживания цен на овощную продукцию.
Ранее заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов поручил МСХ усилить работу по наращиванию объемов производства сельскохозпродукции.