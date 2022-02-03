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Смаилов поручил провести ревизию сферы недропользования

02.02.2022, 18:25 11821
Смаилов поручил провести ревизию сферы недропользования
Фото: kmg.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе совещания по вопросам геологоразведки поручил провести ревизию сферы недропользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Смаилов поручил ускорить масштабную ревизию в сфере недропользования и определить конкретный перечень неиспользуемых месторождений, сообщает primeminister.kz.

Отмечается, что в настоящее время для предоставления права недропользования на территории страны предусмотрена площадь порядка 1 млн 324 тыс. квадратных километров. В программу управления государственным фондом недр включен 1 млн 65 тыс. квадратных километров, необходимо включить еще 259 тыс. квадратных километров. В целях привлечения инвестиций в геологоразведку, освоения неиспользуемых месторождений планируется открыть для недропользования всю доступную территорию страны.
 
На 1 февраля 2022 года в Казахстане в связи с ненадлежащим исполнением расторгнут 31 контракт и прекращено действие 101 лицензии на разработку месторождений. В настоящее время продолжается анализ исполнения контрактных обязательств недропользователей - контракты, по которым не устранены выявленные нарушения, будут расторгнуты и выставлены на аукцион для привлечения новых инвестиций, отметили в пресс-службе премьер-министра.

 

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Смаилов представил нового главу АО "НУХ "Байтерек"

02.02.2022, 19:52 6321
Смаилов представил нового главу АО "НУХ "Байтерек"
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил коллективу АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" избранного решением совета директоров нового председателя правления - Каната Шарлапаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава правительства поблагодарил прежнего председателя правления АО "НУХ "Байтерек" Айдара Арифханова за проведенную работу во главе холдинга, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
Представляя нового главу холдинга Каната Шарлапаева, премьер-министр отметил его большой управленческий опыт работы в структурах одного из крупных в мире инвестиционных банков - "Сити". 
 

Перед "Байтереком" стоят серьезные задачи. В первую очередь, это повышение доступности и прозрачности финансирования, содействие развитию несырьевых секторов экономики, АПК и предпринимательства. Глава государства уделяет большое внимание указанным направлениям и ожидает эффективной работы холдинга", - сказал Смаилов. 

 
Канат Шарлапаев родился в 1981 году в Саратовской области. Окончил Саратовский социально-экономический университет (РФ), Cranfield School of Management (Великобритания). 
 
Трудовую деятельность начал в 2003 году в банковском секторе. 
 
С 2006 по 2008 годы - работал в финансовом департаменте регионального офиса, департаменте управления проектами, операционно-технологическом департаменте, управлении продажами инвестбанка "Сити" (Великобритания, Чехия). 
 
С 2008 по 2014 годы - старший аналитик, помощник вице-президента, вице-президент регионального дивизиона по работе на рынке акций инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания). 
 
С 2014 по 2015 годы - вице-президент региональной группы стратегического планирования и анализа по Европе, Ближнему Востоку и Африке инвестбанка "Сити" (Лондон, Великобритания). 
 
С 2015 по 2017 годы - главный финансовый директор, заместитель председателя правления, старший вице-президент Ситибанк Казахстан. 
 
С 2017 по 2020 годы - главный финансовый директор по России, Украине и Казахстану, старший вице-президент Ситибанк Россия. 
 
С 2020 года по настоящее время являлся региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ). 
 
14 января Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампредседателя правления АО "НУХ "Байтерек". В пресс-службе холдинга подчеркнули, что Изабстин ушел по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность. 
 

Назначен Исполнительный секретарь партии Nur Otan

02.02.2022, 19:22 9156
Назначен Исполнительный секретарь партии Nur Otan
Фото: пресс-служба партии Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Постановлением председателя партии Nur Otan Касым-Жомарта Кемелевича Токаева исполнительным секретарем партии назначен Оралов Асхат Раздыкович, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ранее Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan.

На прошлой неделе на XXI Съезде Nur Otan председателем партии избран глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

 

Парламент одобрил законопроект о сокращении полномочий Елбасы

02.02.2022, 11:32 21181
Парламент одобрил законопроект о сокращении полномочий Елбасы
Фото: elbasy.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Депутаты мажилиса одобрили поправки сената в законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Мажилисмены единогласно одобрили поправки сената, согласно которым отменяется необходимость согласования с Елбасы госинициавтив по основным направлениям внешней и внутренней политики.

Документ будет направлен на подпись президенту РК.
 
Напомним, отменено пожизненное председательство Нурсултана Назарбаева в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности.
 

В электронный формат переведены закупки субъектов естественных монополий

02.02.2022, 09:42 25036
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - С принятием поправок в закон Республики Казахстан "О естественных монополиях" предусматривается переход закупок субъектов естественных монополий полностью на информационные системы электронных закупок, интегрированные с информационной системой Национальной палаты предпринимателей Республики - Единое окно закупок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметили в Комитете по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан, поправки введены с 1 января 2022 года.
 
Сегодня у субъектов естественных монополий появилась возможность доступа к осуществлению закупок на таких электронных площадках, как Mitwork, "Евразиан тек", "Каспий тендер", "Электронный торговый портал", "Электронная торговая площадка ЕТБ" и "ЕТС - Тендер", так как они интегрированы  с Единым окном закупок.
 
Таким образом, у субъектов естественных монополий имеется возможность выбора площадки для осуществления закупок.
 
Следует отметить, что эти изменения распространяются только на закупки субъектов естественных монополий, которым утвержден тариф с применением затратного метода тарифного регулирования, за некоторыми исключениями (ими являются: государственные закупки, закупки субъектов естественных монополий, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат национальному управляющему холдингу, закупки электрической и (или) тепловой энергии у энергопроизводящей организации, использующей возобновляемые источники энергии, которые осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области поддержки использования возобновляемых источников энергии, закупки балансирующей электроэнергии, электрической энергии на централизованных торгах, спот-рынке в соответствии с законодательством Республики Казахстан об электроэнергетике, закупки субъектов естественных монополий малой мощности, закупки субъектов естественных монополий, затраты по которым не учитываются при утверждении тарифа).
 
В целях реализации данных поправок внесены соответствующие изменения в правила осуществления деятельности субъектов естественных монополий.
 
Внедренные новшества прежде всего направлены на повышение прозрачности процедуры закупок и добросовестной конкуренции среди потенциальных поставщиков.
 
Кроме того, новый формат закупок исключит непосредственный контакт между заказчиком и поставщиками, сэкономит время и ресурсы субъекта естественной монополии на проведение закупок, а также сократит расходы на бумагу и др.
 
Также расширится круг участвующих поставщиков путем участия в закупках субъектов естественных монополий других регионов. Помимо этого, исключаются географические границы, что приведет к расширению круга потенциальных поставщиков.
 
У представителей бизнеса расширяются возможности участия в закупках субъектов естественных монополий всех регионов страны.
 

Ранее субъектами естественных монополий осуществлялись закупки в электронной форме посредством размещения информации о каждой стадии процесса закупок на своем интернет-ресурсе, а в случае его отсутствия - предоставлением уполномоченному органу для размещения на его интернет-ресурсе. Введенные новшества способствуют реализации таких основных принципов закупок, как предоставление потенциальным поставщикам равных возможностей для участия в процедуре проведения закупок и защиту интересов бизнеса", - уточнили в ведомстве.

 
В случае осуществления субъектами естественных монополий закупок на старой площадке, а не на информационной системе электронных закупок, интегрированной с Единым окном закупок, влечет административную ответственность.

 

В Алматинской области уволены все заместители начальника департамента полиции

02.02.2022, 09:16 25896
В Алматинской области уволены все заместители начальника департамента полиции
Фото: polisia.kz
ТАЛДЫКОРГАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Алматинской области уволены заместители начальника областного департамента полиции и начальник департамента полиции областного центра - Талдыкоргана, сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Отмечается, что дисциплинарной комиссией были рассмотрены материалы служебного расследования по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей руководством ДП Алматинской области в период режима чрезвычайного положения, сообщает sputnik.kz
 
Должностей лишились замы руководства и глава городской полиции.
 

Приказом МВД от 31 января 2022 года освобождены от занимаемых должностей заместители начальника департамента полиции Алматинской области и начальник управления полиции Талдыкоргана", - пишет tengrinews.kz.

 
Напомним, 27 января с учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан приказом министра внутренних дел по согласованию с Администрацией президента бывший заместитель министра Арыстангани Заппаров назначен начальником департамента полиции Алматинской области
 
26 января распоряжением главы государства Арыстангани Заппаров был освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан. 
 

Правительство приняло постановление о моратории на повышение зарплат депутатам, министрам и акимам

01.02.2022, 18:49 41376
Правительство приняло постановление о моратории на повышение зарплат депутатам, министрам и акимам
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - 1 февраля на заседании правительства под председательством премьер-министра Алихана Смаилова внесены изменения в постановление "О некоторых вопросах приватизации на 2021-2025 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Документ предусматривает утверждение критериев отбора государственных активов, которые подлежат приватизации. Решения государственной комиссии по вопросам модернизации экономики в части приватизации подлежат публикации на веб-порталах реестра государственного имущества и субъектов квазигосударственного сектора, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 
В рамках исполнения поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева также принято постановление "О введении моратория на повышение оплаты труда депутатам парламента, членам правительства и акимам всех уровней".
 

Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам

01.02.2022, 16:51 47511
Назначены председатели судебных коллегий по административным и гражданским делам
Фото: Facebook/Айдос Садуакасов
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев назначил председателей судебной коллегии по административным делам и судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Указом главы государства от 31 января 2022 года председателем судебной коллегии по административным делам Верховного суда Республики Казахстан назначен Аслан Тукиев", - сообщил в Facebook руководитель пресс-службы Верховного суда Айдос Садуакасов. 

 
Кроме того, по его информации, указом главы государства председателем судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда РК назначен Нурсерик Шарипов.
 
Аслан Тукиев родился в 1979 году в Карагандинской области. После окончания Карагандинского юридического института МВД РК в 2000 году и Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза в 2004 году прошел научные стажировки в Турции, Германии, Франции и Латвии. Кандидат юридических наук, доцент.
 
Работал заместителем директора Центра судебной экспертизы, директором департамента законодательства Минюста, исполнительным директором Ассоциации застройщиков Казахстана.
 
Также был директором Института законодательства РК, заместителем руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
 
С 2020 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК. 
 
По информации Садуакасова, Тукиев участвовал в разработке более 30 законопроектов, а также в разработке и экспертизе нормативных постановлений ВС РК. Является одним из разработчиков Уголовно-процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и Административного процедурно-процессуального кодекса. 
 
Нурсерик Шарипов родился в 1965 году в Павлодарской области. После окончания юридического факультета Казахского государственного университета имени С. М. Кирова работал ассистентом кафедры административного права Казахского государственного университета.
 
Работал в должности судьи. Являлся председателем Специализированного межрайонного административного суда Алматы, председателем Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области, председателем апелляционной судебной коллегии Мангистауского областного суда, председателем Южно-Казахстанского областного суда, председателем Карагандинского областного суда. 
 
Руководил департаментом по обеспечению деятельности судов при Верховном суде РК.
 
С декабря 2021 года до настоящего назначения являлся судьей Верховного суда РК.
 

Токаев: вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса

01.02.2022, 16:13 46141
Токаев: вместо реального искоренения коррупции происходит бюрократизация процесса
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев провел совещание c правительством по вопросам противодействия коррупции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Бескомпромиссная борьба с коррупцией является одним из основных приоритетов государственной политики. Чтобы установить верховенство закона и построить настоящее правовое государство, прежде всего нужно искоренить коррупцию", - заявил на совещании глава государства. 

 
Президент полагает, что за последние годы в этом направлении сделаны важные шаги. 
 

Введен запрет на условно-досрочное освобождение граждан, осужденных за коррупционное деяние. К судам, правоохранителям, взяточникам и посредникам применяются жесткие наказания. С прошлого года введено всеобщее декларирование доходов. Эти и другие меры дали ощутимый результат, снизился уровень коррупции. Однако кардинальных изменений это не принесло. Об этом нужно говорить открыто. Граждане по-прежнему сталкиваются с коррупционными проявлениями в повседневной жизни", - отметил Токаев.


 
Глава государства сообщил участникам совещания, что утвердит проект концепции антикоррупционной политики, подготовленной по его поручению. Однако эффективность работы будет оценивать по конкретному результату. 
 
По его мнению, эффективная борьба с коррупцией немыслима без сугубо правоохранительной работы. Многие годы она сводилась к поимке взяточников с поличным без глубокого погружения в тему. Разные люди изобличались на одних и тех же должностях за решение одних и тех же вопросов. Коррупционеров регулярно ловили и отправляли за решетку, а причины и условия, из-за которых процветала коррупция, никого особо не интересовали. Лишь в последние годы наметился отход от этой практики.
 

Здесь можно отметить выявление коррупционных схем, связанных с субсидиями в сельском хозяйстве. За последние пять лет государство выделило на поддержку аграриев более двух триллионов тенге. За это же время в данной сфере зарегистрировано 960 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 450 лиц", - сообщил Токаев. 

 
По его словам, сфера сельского хозяйства на протяжении многих лет подвержена коррупции, из-за чего государство понесло большой ущерб, а продовольственная безопасность подорвана. 
 

Из 80 миллиардов тенге, выделенных на обводнение пастбищных угодий, половина была потрачена не по целевому назначению. В прошлом году, когда была засуха, крестьяне не находили корма, был падеж скота. В некоторых регионах крестьянам в качестве субсидий выдавали солнечные батареи. Откровенно говоря, никто не задумывался в том, что нужно сельчанам. Для того, чтобы отчитаться, что субсидии освоены, цены на эти солнечные батареи указаны в кратном размере. Все это произошло из-за безответственности уполномоченных органов", - подчеркнул президент. 

 
Он отметил, что Министерство сельского хозяйства и акимы должны нести ответственность за допущение такой растраты. 

Напомним, сегодня глава государства провел совещание по вопросам искоренения коррупции. 
 

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