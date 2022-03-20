Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых допущен рост цен на продукты

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - 19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах, сообщает пресс-служба главы правительства.

В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в Западно-Казахстанской области - на 9,5%, Актюбинской - на 8,7%, Павлодарской - на 7,1%, и Атырауской области - на 6,7%.

Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.

В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит", - заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО.

Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю - на 32,8%, моркови - на 38,3%.

По словам премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий было выявлено 5 тысяч нарушений - фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.

Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в 2 раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно", - сказал Алихан Смаилов.

Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия в стране ведется формирование продовольственных стабфондов.

По состоянию на 17 марта республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов, составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.

За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования заключены 9 договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%.

По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы 8 расследований.

По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.

Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.