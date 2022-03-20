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Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых допущен рост цен на продукты

19.03.2022, 15:10 20086
Смаилов сделал замечания акимам регионов, в которых допущен рост цен на продукты
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - 19 марта под председательством премьер-министра Алихана Смаилова состоялось очередное совещание по исполнению поручений главы государства и плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации в РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
С начала года цены на социально значимые продовольственные товары в Казахстане выросли на 8%. Рост цен зафиксирован во всех регионах, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В разрезе регионов максимальный рост цен за предыдущую неделю допущен в Западно-Казахстанской области - на 9,5%, Актюбинской - на 8,7%, Павлодарской - на 7,1%, и Атырауской области - на 6,7%. 
 
Алихан Смаилов сделал замечания акимам ряда регионов, в которых был допущен значительный рост цен на социально значимые продукты питания.
 

В области допущен рост цен по всем СЗПТ. И с начала года, и за неделю. Это очень чувствительно для населения. Мы прошли по большому количеству магазинов в Уральске. По сахару где-то цена низкая, а где-то высокая. Я специально направил людей по всем регионам страны. В некоторых торговых точках идет завышение цен на 20%. Надо контролировать маржу. Никто за этим не следит", - заявил Алихан Смаилов, обращаясь к акиму ЗКО. 

 
Также замечание получил аким Актюбинской области, где зафиксированы максимальные показатели роста цен по стране: по картофелю - на 32,8%, моркови - на 38,3%.
 
По словам премьер-министра, за предыдущую неделю в ходе проведения оперативных рейдовых мероприятий было выявлено 5 тысяч нарушений - фактов необоснованного подъема цен на социально значимые товары.
 

Имеют место повальные нарушения. Если бы оптовая цена поднялась, тогда другой вопрос. Но когда оптовая цена не меняется, а маржа повышается в 2 раза и более, то мы видим уже необоснованный рост цен. Такого происходить не должно", - сказал Алихан Смаилов.

 
Для предотвращения дефицита и бесконтрольного подорожания продовольствия в стране ведется формирование продовольственных стабфондов.
 
По состоянию на 17 марта республиканские запасы СЗТП, включая стабфонды, мощности торговых объектов, производственных предприятий, складов, составляли: 421 992 тонны картофеля, 70 876 тонн моркови, 103 490 тонн лука, 42 860 тонн капусты, 11 832 тонны гречневой крупы, 29 165 тонн подсолнечного масла, 28 005 тонн сахара и прочие продукты.
 
За минувшую неделю в рамках мер антимонопольного реагирования заключены 9 договоров о недопущении необоснованного роста цен, а также снижении торговой надбавки с 15 до 10%. 
 
По фактам нарушений за минувшую неделю инициированы 8 расследований.
 
По итогам совещания премьер-министр поручил Комитету торговли на очередном совещании доложить об итогах проделанной работы по мониторингу соблюдения утвержденной торговой розничной надбавки в регионах и основных причинах нарушений.
 
Главам регионов поручено усилить контрольные мероприятия по мониторингу максимально допустимых надбавок в ценах социально значимых товаров и продолжить работу региональных комиссий по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер. 
 
Кроме того, премьер-министр рекомендовал главам регионов заблаговременно заключать договоры с отечественными производителями ранних овощей, чтобы обеспечить прогнозные потребности.
 

новости по теме

Акчулаков рассказал о мерах по борьбе с "серыми" майнерами

18.03.2022, 19:22 36471
Акчулаков рассказал о мерах по борьбе с "серыми" майнерами
Фото: unsplash.com
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - На коллегии Минэнерго глава ведомства Болат Акчулаков сообщил, что продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам министра, продолжаются работы по выявлению незаконных субъектов цифрового майнинга, и в качестве дальнейшего регулирования данных субъектов прорабатывается ряд мер:
 
  • введение лицензирования деятельности по цифровому майнингу;
  • определение квот на потребление электроэнергии субъектами цифрового майнинга;
  • мораторий на подключение мощностей для новых майнеров;
  • перевод субъектов цифрового майнинга на потребление электроэнергии от возобновляемых источников энергии и импорта.
 
Ранее президент поручил окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. 
 
Также премьер-министр РК Смаилов поручил принимать решительные меры в отношении "серого" майнинга. 
 
Fitch: нерегулируемый майнинг несет риски для энергетического сектора. В Казахстане налог для "белых" майнеров могут увеличить в 10 раз. Также в РК предложили конфисковывать имущество "серых" майнеров и ограничивать их IP-адреса. 
 
Ранее министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии. 
 
На сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводился опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?" 68% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 20% - что для пополнения бюджета могут работать "белые" майнеры. 5% считают, что нужно оставить работу майнинговых ферм, несмотря ни на что. 6% ответили: "Мне все равно". 
 
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. 
 

Глава МВД доложил президенту о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий

18.03.2022, 18:46 37336
Глава МВД доложил президенту о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр внутренних дел Марат Ахметжанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о криминогенной обстановке в стране, а также о расследовании преступлений, совершенных в ходе январских событий, установлении и привлечении к ответственности виновных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно представленным президенту данным, в производстве находится 2 988 уголовных дел, с обвинительным актом окончены 188 дел, из которых 166 направлены в суд. Одновременно проводится работа по изъятию из незаконного оборота похищенного оружия, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Наряду с этим глава государства был ознакомлен с мерами по совершенствованию деятельности органов внутренних дел. В частности, по пересмотру системы оценки работы полиции, дебюрократизации, оптимизации процесса досудебного производства, а также по обеспечению законности и усилению защиты прав граждан.
 
Марат Ахметжанов рассказал о новых подходах к реализации антикоррупционной политики, повышении эффективности работы с кадрами, обеспечении принципа меритократии и прозрачности процессов за счет цифровизации.
 
Кроме того, Касым-Жомарта Токаева проинформировали о модернизации уголовно-исполнительной системы, улучшении правового положения и условий содержания осужденных и их ресоциализации.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее повышение уровня правопорядка в стране, качественный переход к сервисной модели работы органов внутренних дел.
 

Акишев освобожден от должности помощника Елбасы

18.03.2022, 16:10 40491
Акишев освобожден от должности помощника Елбасы
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Данияр Акишев освобожден от должности помощника Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Решением Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Акишев Данияр Талгатович освобожден от должности Помощника Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы", - говорится в сообщении на сайте Елбасы.


Ранее сообщалось, что Данияр Акишев исключен из совета директоров АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына". 
 

Токаев: вместе мы построим новый Казахстан

18.03.2022, 14:37 42206
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Президент Касым-Жомарт Токаев в канун празднования Наурыза принял участие в церемонии вручения государственных наград, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая торжественную церемонию, глава государства поздравил всех участников со светлым праздником Наурыз и напомнил, что праздник имеет глубокие исторические корни. 
 

Священный Наурыз возрождает природу, питает жизнь, призывает к обновлению. (…) Наша цель - построение эффективного государства и справедливого общества, повышение благосостояния и улучшение качества жизни народа. Самое главное - защитить нашу священную Независимость, превратить Казахстан в сильное государство", - сказал президент.

 
По словам Токаева, начав кардинальные изменения во всех сферах жизни, мы вступаем в качественно новый этап развития страны. Он убежден, что новый Казахстан - это не абстрактная идея, а четкий образ будущего.
 

Каждый из вас является настоящим патриотом, на деле доказывая приверженность ценностям солидарности и единства. Своим упорным трудом, искренним желанием помочь вы подаете пример всем нашим согражданам. Уверен, вместе мы успешно запустим процесс казахстанской реформации, построим новый Казахстан - страну новых возможностей и прогресса", - обратился к участникам церемонии Касым-Жомарт Токаев.

 
Глава государства отметил, что рассматривает каждую обнародованную в послании инициативу как конкретный шаг к достижению стоящих перед нами целей. Успешная реализация послания - это общая задача для всех казахстанцев.
 

С каждым днем ухудшается геополитическая ситуация в мире. По понятным причинам это охлаждение может повлиять и на Казахстан. Но мы не свернем с намеченного пути и сделаем все, чтобы достичь поставленных целей. Для этого нам нужно работать самоотверженно и сплоченно", - заявил Токаев.

 
Ранее сообщалось, что Токаев присудил ряду казахстанцев государственные награды.
 

Новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия

18.03.2022, 12:23 44276
Новые области в Казахстане появятся к концу первого полугодия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров рассказал о поставленной президентом задаче по разделению областей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Куантыров отметил, что президент поставил задачу провести реорганизацию областей до конца первого полугодия.
 
Глава МНЭ рассказал, представители реорганизуемых областей находятся в министерстве национальной экономики. 
 

Их группы работают с нашими группами, и мы сейчас решаем вопросы территориального разделения. Это все будет дополнительно обсуждаться, готовится соответствующий указ президента. Планируется основные инвестиционные моменты закончить до конца первого полугодия", - поделился Куантыров.


Напомним, в РК появятся три новые области. 
 

Мининформации предметно обсудит закон о СМИ с журналистами

18.03.2022, 10:14 47086
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - В ходе заседания правительства премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов дал поручение Министерству информации и общественного развития РК на высоком уровне организовать работу по пересмотру закона о средствах массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы должны расширять взаимодействие с обществом, вести большую работу по сохранению консолидации нашего народа. Поэтому Министерству информации следует активизировать работу в этом направлении", - сказал Смаилов. 

 
Он подчеркнул, что в условиях геополитических вызовов особую актуальность имеет усиление роли отечественных СМИ. 
 

В этой связи президентом дано поручение о пересмотре закона "О средствах массовой информации". Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю Министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне", - поручил премьер.

 
Он также подчеркнул, что членам правительства следует работать в тесном контакте с журналистами. 
 

Только открытая работа формирует общественное доверие к правительству. Именно поэтому необходимо постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных главой государства в послании", - добавил Смаилов. 

 
 
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В свою очередь, глава МИОР Аскар Умаров перечислил ряд задач, на которые будет направлена работа министерства.
 
Во-первых, будет пересмотрен новый закон о СМИ с учетом запросов общества и интересов государства. 
 

Важно отметить, что данный процесс будет осуществляться на основе широкого общественного и экспертного обсуждения. Таким образом, будут учтены все актуальные вопросы, вызывающие интерес у журналистского сообщества к действующему законодательству", — сказал Умаров. 

 
Во-вторых, будет развиваться открытая конкурентная среда для СМИ, которые будут выступать в качестве "четвертой власти", осуществляющие гражданский контроль. 
 
В-третьих, будут разработаны новые подходы по государственной информационной работе. 
 
Глава государства также отметил роль неправительственного сектора в решении важных социальных вопросов и необходимости системной перезагрузки институтов гражданского общества. В этой связи министерством планируется продолжить работу по совершенствованию деятельности и обновлению составов общественных советов, отметили в пресс-службе правительства. 
 
В настоящее время сформировано 102 общественных совета, на стадии формирования 111. По словам Умаровв, при формировании обновленных составов будет рекомендовано максимальное вовлечение представителей активных НПО, партий и гражданских активистов. 
 

В этом году впервые будет подготовлен национальный доклад о деятельности общественных советов в Республике Казахстан. В докладе будет дан анализ эффективности работы общественных советов и перспектив развития дальнейшей деятельности", — доложил глава МИОР. 

 
Наряду с этим, по его словам, во-первых, будет пересмотрен подход планирования проектов НПО через систему госсоцзаказа. 
 

В настоящее время в парламенте находится соответствующий законопроект, который в значительной степени улучшит качество и прозрачность государственной поддержки НПО", — отметил министр. 

 
Во-вторых, по его словам, с целью вовлечения активных граждан в процесс решения актуальных задач и вопросов развития страны будет совместно с заинтересованными государственными органами усовершенствованы механизмы вовлечения НПО в процесс принятия государственных решений на всех его этапах. 
 
В-третьих, в стенах парламента обсуждается проект Закона "Об общественном контроле", который создаст качественно новые принципы взаимодействия граждан и государства.
 

Назначен вице-министр науки и образования РК

18.03.2022, 10:08 47576
Назначен вице-министр науки и образования РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Постановлением правительства Республики Казахстан Бейсембаев Гани назначен на должность вице-министра образования и науки Республики Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Гани Бейсембаев родился в 1969 году в Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет имени Абая. Трудовую деятельность начал в 1986 году в должности заведующего автоклубом отдела культуры района Шиели. 
 
В 1989-1990 годы - учитель казахского языка. 
 
В 1990-1995 годы - заместитель директора по учебно-воспитательной работе средней школы. 
 
В 1995-1997 годы - директор средней школы. 
 
В 1997-2000 годы - ученый секретарь, советник президента Казахской академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК. 
 
В 2000-2001 годы - руководитель отдела образования города Капшагая. 
 
В 2001-2006 годы - директор центра дополнительного образования. 
 
В 2006-2020 годы - генеральный директор международного центра образования.
 
В 2006-2007 годы - директор технико-экономического колледжа. 
 
В 2020 году являлся директором Республиканского научно-практического центра "Учебник" МОН РК. 
 
С декабря 2020 года по настоящее время являлся президентом Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина МОН РК. 
 

Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату

18.03.2022, 09:52 31991
Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе заседания правительства рассказал о проводимой работе по исполнению поручений главы государства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Счетный комитет, как независимый от правительства высший орган госаудита, обеспечивает внешний аудит бюджетных средств. При этом его функции постоянно усиливаются. Так, с 2016 года Счетный комитет осуществляет предварительную оценку проекта республиканского бюджета. Это позволяет еще больше снизить неэффективные расходы бюджета путем принятия превентивных мер. В соответствии с поручением главы государства Счетный комитет будет преобразован в Высшую аудиторскую палату. При этом усилится парламентский контроль", - сказал Жамаубаев.

 
Министр отметил, что подобный опыт имеется в отдельных развитых странах.
 

Все это требует внесения изменений в ряд законодательных актов, включая Конституцию. Все соответствующие поправки будут проработаны совместно с заинтересованными государственными органами", - добавил он.

 
Кроме того, по его словам, в целях упрощения закупок, осуществляемых заказчиками в рамках 4-го уровня бюджета, предусмотрена норма по приобретению товаров, работ и услуг до 3-тысячекратного размера МРП способом из одного источника путем прямого заключения договора о госзакупках.
 

Таким образом, органы местного самоуправления вправе проводить закупки в упрощенном порядке из одного источника. Дальнейшее упрощение порядка закупок с учетом преобразования органов местного самоуправления будет прорабатываться в рамках законопроекта "О местном самоуправлении". Акцент в работе будет сделан на исключение формализма и излишних процедур, поддержку местных поставщиков и создания рабочих мест, участия населения в осуществлении контроля за процессом закупок и исполнения договоров", - отметил Жамаубаев. 

 
Кроме того, глава Минфина сообщил, что в ближайшее время ожидается уточнение параметров и направлений расходов республиканского бюджета на текущий год.
 

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