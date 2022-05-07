Смаилов встретился с аграриями СКО

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 6 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область посетит промышленные и сельскохозяйственные предприятия, ознакомится с ходом строительства социальных и производственных объектов, а также проведет совещание по вопросам комплексного развития области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Одним из первых пунктов рабочей поездки стало посещение ТОО "Петерфельд Агро" в Кызылжарском районе, где Алихан Смаилов ознакомился с ходом весенне-полевых работ. Премьер-министр отметил, что Северный Казахстан - один из главных зерносеющих регионов страны, являющийся еще и лидером диверсификации. Посевные площади масличных культур здесь достигли почти 1 млн гектаров, это самый высокий показатель по стране", - сообщает Telegram-канал правительства РК.
Глава правительства также посетил новую молочную ферму предприятия, которая является одной 22 современных ферм, запущенных в СКО. За 5 лет рост производства молока в организованных хозяйствах области составил 30%, доля переработки молока выросла с 40% до 55%. До конца года ожидается открытие еще восьми молочных комплексов.
На предприятии Смаилов встретился с руководителями местных крестьянских хозяйств и обсудил с ними вопросы налогообложения, субсидирования, подготовки кадров, поставки удобрений и закупочных цен на выпускаемую сельхозпродукцию для внутреннего рынка.
Что касается субсидирования, то здесь первоочередная задача - повысить производительность, чтобы каждый тенге, выделенный из республиканского бюджета, был направлен на стимулирование производительности. При этом мы даем право местным исполнительным органам давать иные виды субсидий в зависимости от специфики региона и ситуации. В любом случае новые подходы субсидирования будут приняты вместе с вами - сельхозтоваропроизводителями", - отметил Смаилов.
Он также ответил на поднимаемые аграриями вопросы, поручив соответствующим госорганам держать их на контроле.