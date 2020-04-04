Сматлаев назначен первым заместителем акима ВКО

Усть-Каменогорск. 3 апреля. Kazakhstan Today - Алмасхан Сматлаев назначен первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области, передает Kazakhstan Today.

Сегодня глава региона Даниал Ахметов представил своего нового первого заместителя. На должность назначен Алмасхан Сматлаев, ранее работавший заместителем акима Восточно-Казахстанской области по вопросам экономики и финансов", - сообщили в пресс-службе акима ВКО.

Алмасхан Сматлаев родился в 1989 году. Окончил Финансовый университет при правительстве Российской Федерации и Блумсбергский университет (США). Имеет четыре высших образования по специальностям "экономика", "международная экономика" и "финансы и кредит". Также является магистром государственного и муниципального управления.

С 2009 по 2011 год - работал заместителем генерального директора компании "Корал Групп" в Москве.

С 2011 по 2012 год - генеральный директор компании "Сервис и технологии инвест" в Москве.

С 2012 по 2014 год - консультант, советник в Евразийской экономической комиссии в Москве.

С 2014 по 2016 год - помощник акима Восточно-Казахстанской области.

С 2016 по 2017 год - руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.

12 февраля 2018 года - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

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