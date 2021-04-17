Сменился председатель Агентства РК по противодействию коррупции

НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Марата Ахметжанова председателем Агентства РК по противодействию коррупции,передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Ахметжанова Марата Муратовича председателем Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, указом главы государства Шпекбаев Алик Жаткамбаевич освобожден от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Также распоряжением главы государства Ахметжанов Марат Муратович освобожден от должности заместителя генерального прокурора Республики Казахстан.

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