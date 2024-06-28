СМИ - это голос народа, вестник нации и духовная опора общества: Токаев наградил журналистов

Рассказать друзьям

Астана. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената парламента Казахстана депутатами был одобрен ряд важнейших законов, - В ходе заседания сената парламента Казахстана депутатами был одобрен ряд важнейших законов, сообщает пресс-служба верхней палаты.





В частности, на заседании палаты депутаты рассмотрели и одобрили закон "О противодействии торговле людьми", разработанный в целях реализации указа главы государства "О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека", и сопутствующие ему - "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества".





Вносимые поправки направлены на усиление мер по противодействию торговле людьми, ужесточению видов наказания за преступления в данной сфере, а также за проявление вандализма и порчу чужого имущества. В частности, нововведения предусматривают наделение потерпевших новым правом на получение специальных социальных услуг в соответствии с законодательством РК о противодействии торговле людьми", - пояснили в пресс-службе.





В свою очередь в закон Республики Казахстан "О Фонде компенсации потерпевшим" вносятся поправки в части расширения перечня преступлений, связанных с торговлей людьми, отметили в сенате.





Следующими на повестке дня заседания палаты стали законы "О теплоэнергетике" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики, электроэнергетики и регулируемых услуг", а также "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".





В числе нововведений, в частности, повышение ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики, мониторинг за всей отраслью, определение принципов тарифообразования и повышение энергоэффективности, стимулирование к развитию внедрения ВИЭ в случае экономической и технической целесообразности в систему централизованного теплоснабжения. Законом также предусматривается проведение реформы в части энергоснабжающих организаций с передачей их функции региональным энергопередающим организациям. При этом с 1 января 2025 года вводится лицензия на вид деятельности по покупке электроэнергии с целью энергоснабжения потребителей", - сообщили в сенате.





Подчеркивается, что нормы инициированных депутатами законов "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декриминализации отдельных видов экономических правонарушений и совершенствования законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" предусматривают комплекс мер по противодействию необоснованному вовлечению предпринимателей в орбиту уголовного преследования и обеспечивают защиту интересов граждан и бизнеса.





Кроме того, одобрение сенаторов получил и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного контроля и статистики, совершенствования системы защиты населения, управления данными, регистрации юридических лиц и исключения излишней законодательной регламентации", предусматривающий внесение изменений и дополнений в 5 кодексов и 36 законов.





Также в ходе заседания сената был рассмотрен и одобрен депутатами и закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации" и сопутствующий ему закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях".





Вносимые законом поправки предусматривают введение уголовной ответственности за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино, установление запрета на продажу энергетических напитков лицам до 21 года, а также без непосредственного участия продавца посредством торговых автоматов, иных электронных или механических устройств, установление порядка медицинской реабилитации лиц, зависимых от азартных игр, и введение консультативного медицинского наблюдения за ними, передачу государственной инспекции труда от местных исполнительных органов в уполномоченный государственный орган по труду", - пояснили в пресс-службе.





Сенаторы также выступили в поддержку законодательных новелл "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта и развития инфраструктуры для электромобилей", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений", "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий" и "О внесении изменений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий".





Заключительным вопросом повестки заседания палаты стали ратификации ряда международных соглашений. Это законы "О ратификации соглашения между Республикой Казахстан и Республикой Сингапур о торговле услугами и инвестициях" и "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций об организации Азиатско-Тихоокеанской министерской конференции по цифровой инклюзии и трансформации", также получившие одобрение сенаторов.





Ранее казахстанские сенаторы приняли законопроекты о ратификации соглашений с Китаем об автомобильных и железнодорожных перевозках.



