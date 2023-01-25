Соглашение с Китаем о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов подписал президент

Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств

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Астана. 24 января. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания гражданских воздушных судов", сообщает Акорда





Соглашение будет способствовать координации действий в области поиска и спасания воздушных судов сопредельных государств.





В документе предусмотрен конкретный алгоритм взаимных действий и границы районов поиска и спасания.





Все поисково-спасательные операции на территории Казахстана и Китая, а также в прилегающих районах будут осуществляться в соответствии с законодательством каждого из государств.





Также в соглашении прописана обязанность сторон о взаимном оповещении об авиационном происшествии и о запросе помощи с другой стороны.





Там также говорится, что стороны будут самостоятельно нести расходы, возникающие при осуществлении поисково-спасательных операций в своей зоне ответственности.