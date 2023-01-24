23.01.2023, 17:32 16526
Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о признании проб на изделиях из драгоценных металлов
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией о взаимном признании пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов, сообщает пресс-служба Акорды.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Федеральным советом Швейцарской Конфедерации по взаимному признанию пробирного клейма на изделиях из драгоценных металлов", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что текст закона публикуется в печати.
Ранее сообщалось, что Токаев подписал ряд законов.
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23.01.2023, 19:57 9541
В Казахстане может измениться тариф на воду
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане может измениться тариф на воду. Соответствующее предложение разрабатывается Министерством экологии.
Сегодня в республике насчитывается 3440 систем водоканалов. Вода доставляется хозяйствам через эти системы. В свое время системы водоканалов находились в коммунальной собственности, поэтому многие из них не входили в нынешний тариф на воду. То есть по нынешнему тарифу на их содержание финансирование не предусмотрено. В этой связи в этом году мы направляем свои предложения в соответствующие государственные органы. Мы думаем, что в следующем году будет утвержден справедливый тариф на воду", - цитирует МИА "Казинформ" заместителя генерального директора по эксплуатации и автоматизации РГП "Казсуашар" Ербола Салихбаева.
По его словам, содержание водохранилищ является важным вопросом. Он также поднял вопрос зарплат специалистов водной отрасли.
Работники водной отрасли - одни из самых низкооплачиваемых в стране. Поэтому, если мы не решим проблему через тарифы, другого пути нет. Мы не получаем финансирования от государства. Сегодня средняя зарплата специалистов водной отрасли не превышает 90 тысяч тенге", - отметил Салихбаев.
23.01.2023, 18:08 12776
Президент Казахстана обсудил с Тимуром Турловым вопросы развития шахмат в стране
Глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам
Фото: Акорда
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана принял президента Казахстанской федерации шахмат Тимура Турлова и обсудил вопросы развития шахмат в нашей стране, сообщает Акорда.
Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация об итогах недавних международных турниров, организованных в Казахстане совместно с Международной шахматной федерацией (FIDE).
Тимур Турлов поделился планами работы федерации на предстоящий период. В частности, предстоит реализовать поставленную президентом задачу по увеличению в 2 раза количества шахматных секций с нынешних 7 до 14 тысяч, продолжить работу по популяризации шахмат, тем самым внося вклад в формирование интеллектуальной нации", - проинформировали в пресс-службе.
Также федерация намерена реализовать потенциал лидеров сборной Казахстана и вырастить новых чемпионов.
Кроме того, глава государства был проинформирован о ходе подготовки к матчу за звание чемпиона мира по шахматам, который планируется провести в Астане с 7 апреля по 1 мая текущего года.
Касым-Жомарт Токаев высоко оценил успехи отечественных мастеров на мировой арене. По его словам, организация в нашей стране крупных соревнований с участием ведущих шахматистов планеты будет способствовать росту популярности этого спорта, в том числе среди детей и молодежи.
Ранее сообщалось, что президент Казахстана поздравил участников ЧМ по шахматам.
23.01.2023, 15:17 20356
Двум попавшим в трудовое рабство казахстанцам удалось вернуться на родину
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подробности освобождения двух казахстанцев из трудового рабства в "золотом треугольнике" рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге в ведомстве.
По его словам, казахстанцы попали в рабство в так называемом треугольнике на границе трех государств Юго-Восточной Азии: Таиланда, Мьянмы и Лаоса. Оба знали китайский язык, и им обещали работу в китайской фирме, но в Таиланде с зарплатой 2-3 тысячи долларов. Однако потом молодых людей на машине переправили в Мьянму.
Им помог местный житель, а также международная неправительственная организация, которая занимается как раз-таки помощью тем, кто попал в такое рабство, потому что в тех местах иногда местные власти просто не работают", - цитирует Смадиярова Zakon.kz.
По его словам, местный житель за деньги помог казахстанцам перейти границу.
После того как мы получили новость, рекомендовали спрятаться в укромном безопасном месте. И направили к ним сотрудника международной НПО, который вывез их за город и спрятал в одном из отелей. Далее наш консул выехал на авто ночью, приехал к ним и сразу же доставил их в Бангкок. Время езды от Бангкока до места, где они находились, заняло 7-8 часов езды", - сообщил представитель МИД.
Он также рассказал, что в Мьянму чуть не попали еще два казахстанца, но перед отправкой они позвонили в консульство Казахстана, и дипломаты отговорили их от поездки.
Всего с лета прошлого года МИД РК помог 14 казахстанцам. Большинство из них не хочет разглашения информации, добавил Смадияров.
По его словам, в рабстве находится много граждан из стран СНГ.
Международные криминальные группировки через третьих лиц и соцсети приглашают граждан Казахстана на работу в компании на территории Таиланда. Но вскоре после прибытия людей обманом вывозят в Мьянму, где им представляются компаниями, занимающимися криптовалютой", - цитирует Смадиярова Sputnik.kz.
Обманутых граждан, изъявивших волю вернуться на родину, удерживают, требуя возместить затраты в 5-10 тысяч долларов на транспортировку, оплату за пересечение границы, визу и проживание. Если у потерпевших не оказывается нужной суммы, им приходится работать на подпольные китайские компании в Мьянме. Их нанимают в качестве переводчиков либо работников с клиентами посредством финансовых махинаций для завладения деньгами граждан Европы или Америки.
Тех, кто отказывается работать, продают другим компаниям, занимающимися криминальными деяниями, за 5-7 тысяч долларов. Помимо этого, к ним применяется физическое, психологическое насилие, а также ограничение в предоставлении пищи и другое", - пишет сайт.
Посольства Казахстана работают вместе с правоохранительными органами и внешнеполитическими ведомствами Таиланда, Лаоса и Мьянмы, к процессу также подключены международные НПО в Таиланде.
Ранее Смадияров заявлял, что находящихся в рабстве в Юго-Восточной Азии казахстанцев может быть больше.
23.01.2023, 14:51 21636
Минэнерго расторгло 12 контрактов в сфере углеводородов из-за систематических нарушений
Фото: gov.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики продолжает ревизию участков недр, удерживаемых длительное время недропользователями без выполнения взятых контрактных обязательств.
По состоянию на 20 января 2023 года расторгнуто 12 контрактов, по 9 контрактам погашена задолженность на сумму 1,8 млрд тенге, по 4 контрактам поданы в судебные органы иски на принудительное взыскание имеющейся задолженности, по 10 контрактам работа продолжается в соответствии с законодательством", - сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
К ранее выявленным 27 контрактам в сфере углеводородов, имевшим систематические нарушения, добавились еще 8 контрактов на недропользование, по которым принятые обязательства не исполнялись.
Возвращенные государству участки недр в дальнейшем выставляются на аукцион для привлечения инвестиций. Так, в течение 2022 года по ранее расторгнутым контрактам на аукционы было выставлено 11 участков недр.
В целом по итогам аукционов за 2022 год в бюджет страны уплачен подписной бонус порядка 26 млрд и заявлено инвестиций в геологоразведку более чем на 50 млрд тенге", - отметили в министерстве.
23.01.2023, 14:06 22406
Максимальный размер предоставляемых фермерам сельхозугодий составит 51 тысячу гектаров
Для крестьянских и фермерских хозяйств предельные размеры сельхозугодий установлены в размере 35 тысяч гектаров, для юридических лиц - 51 тысяча гектаров
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предельный размер участков сельхозназначения, которые могут находиться в одних руках, составит 51 тысячу гектаров, сообщил вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек.
По его словам, соответствующий проект постановления одобрен 11 января правительством.
По республике в зависимости от природно-климатических условий предельные размеры сельхозугодий для крестьянских и фермерских хозяйств установлены в размере 35 тысяч гектаров, для юридических лиц - 51 тысяча гектаров", - уточнил Тамабек на коллегии ведомства.
Земли, предоставленные до введения данной нормы, будут проверены.
Кроме того, по словам Тамабека, будут внесены поправки в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель. В кодексе будут определены органы, осуществляющие госконтроль за использованием и охраной земель, увеличены предельные размеры штрафов, налагаемых главными госинспекторами по использованию и охране земель, установлена ответственность должностных лиц акиматов за непроведение или несвоевременное проведение торгов и конкурсов и т.д.
В данный момент законопроект находится на рассмотрении в сенате.
Проверка на предмет целевого использования земель сельхозназначения началась еще в прошлом году. В результате государству были возвращены неиспользуемые 1,5 млн га земли. Еще 5 млн га неиспользуемых сельхозземель планируется изъять в этом году. Для этого в Казахстане заработала интерактивная карта, разработанная Министерством сельского хозяйства и Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.
23.01.2023, 13:28 23786
Вакцинировать домашних животных от ящура будут во всех регионах Казахстана
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В этом году вакцинировать скот от ящура будут во всех регионах Казахстана. Ранее вакцинации подлежали только животные в 5 юго-восточных областях страны, рассказал председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза Аскар Жакупбаев в кулуарах после расширенного заседания коллегии министерства.
В прошлом году мы открыли один неблагополучный пункт в Карагандинской области, полностью провели необходимые мероприятия. 8 февраля он был ликвидирован. Для предотвращения распространения ящура провели вакцинацию северо-западных и центральных областей, на сегодня вакцинация полностью проведена. Подозрения на ящур у нас не наблюдаются", - рассказал глава комитета.
По его словам, в Кыргызстане, Узбекистане и Китае распространено заражение ящуром, поэтому в юго-восточных областях был создан так называемый буфер, где проводилась вакцинация животных. В этом году планируется вакцинировать скот по всей стране.
По его словам, соответствующее досье уже отправлено во Всемирную организацию здравоохранения животных. Весной в страну приедет миссия ВОЗЖ, а в мае на генеральной сессии организации будет принято решение об объявлении нашей страны благополучной по ящуру, сообщил Жакупбаев.
Спикер отметил, что сегодня экспорт мяса в Россию и Китай не производится, но в мае, после признания страны благополучной, мясо всех видов можно будет экспортировать.
По словам Жакупбаева, для владельцев скота вакцина будет бесплатной.
В прошлом году при проведении аукционов мы сэкономили 1,6 млрд тенге. Закупили всю вакцину, за счет этого создали резерв на первое полугодие. На первое полугодие мы готовы, у нас имеются бирки, контейнеры для взятия крови, все для диагностики и вакцина", - рассказал представитель МСХ.
Напомним, очаги ящура регулярно возникают в разных регионах Казахстана. Из-за вспышек заболевания в населенных пунктах приходится вводить карантин, а скот массово уничтожают.
Между тем в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных.
В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
23.01.2023, 11:53 26126
Назначен глава судебной администрации РК
Фото: academy-gp.kz
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Наиля Ахметзакирова главой судебной администрации Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем судебной администрации Республики Казахстан", - информирует пресс-служба Акорды.
23.01.2023, 09:50 22281
Общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В разных регионах Казахстана участились аварии на объектах энергетики. Аналитики отмечают, что общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане составляет 71,8%.
Напомним, в конце прошлого года в Экибастузе произошла крупная авария на теплосетях, в результате которой жители остались без тепла в 30-градусные морозы. 19 января в Риддере на ТЭЦ произошел пожар. Это уже третье ЧП на теплостанции за последние три месяца. Если в ноябре и декабре 2022 года причинами происшествий были затопление насосной и проблемы с электроснабжением, то теперь на главной ТЭЦ города сгорел цех топливоподачи.
Аварийная ситуация, произошедшая на востоке, проецируется на всю систему энергоснабжения РК. Если на Риддерской ТЭЦ степень износа оборудования, по данным инфоцентра акимата ВКО, составляет 74,5%, то общий показатель амортизации основных средств в отрасли тепло- и электроэнергетики в Казахстане немногим меньше - 71,8%", - сообщает ranking.kz.
Согласно данным Бюро национальной статистики РК за 2017-2021 годы, износ основных средств в отрасли снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом резко увеличился (с 35,3% до 75,5%) в 2019 году и далее оставался в пределах 71-73%. Этот резкий скачок объясняется тем, что в стране завершился трехлетний период после программы "Тариф в обмен на инвестиции". Предприятия сократили свои инвестпрограммы. Именно в 2018-2019 годах госорганы взяли курс на сдерживание тарифов на коммунальные услуги, что сильно затормозило процессы технического обновления.
Статистика показывает, что больше всего в апгрейде в энергосекторе нуждаются сооружения и машины, а также оборудование. Их уровень износа весьма высок: 78% и 62,2% соответственно. Ремонт зданий - не первоочередная задача. Амортизация самих промышленных объектов составляет 35,4%.
По регионам ситуация неравнозначная. Есть территории, где износ оборудования и сетей в сфере энергетики крайне высок. К ним относятся Астана (92%) и Актюбинская область (84,5%).
Уровень износа свыше 50% фиксируется в Костанайской области, более 30% - в Карагандинской, Жамбылской, Мангистауской, Атырауской и Павлодарской областях, а также в Алматы.
Статистика подтверждает: капвложения в сфере электро- и теплоснабжения последние три года сократились. В 2020 году компании, работающие в секторе, уменьшили объем вливаний для технического обновления сразу на 20,5%, в 2021-м - на 4,9%, в прошлом году - на 3,1%.
При этом почти половина инвестиций - государственные деньги. В 2022 году доля бюджетных вливаний в апгрейд отрасли составила 41,4%, или 313,9 млрд тенге. На собственные средства владельцев предприятий пришлось 47,5%. Еще 11,1% вложений было сделано за счет банковских и небанковских займов. Общая сумма инвестиций в 2022 году превысила 758 млрд тенге.
Для такой капиталоемкой отрасли, как энергетика, даже сотни вложенных миллиардов тенге - лишь малая толика от необходимого. Это можно определить по коэффициентам обновления основных средств. В 2019-2021 годах показатель был в пределах 3,8-6,2%. Максимальное значение за пятилетку было зафиксировано в 2018 году, тогда коэффициент был равен 7%. В сравнении с уровнем износа оборудования и сетей в секторе для снижения аварийности необходимо инвестировать в несколько раз больше.
Что касается Риддерской ТЭЦ: исходя из информации акимата Восточно-Казахстанской области решается вопрос о передаче объекта в государственную собственность. На какой правовой основе произойдет переход, не оговаривается. Еще один вариант, который рассматривают власти, - передача теплостанции новому инвестору. По планам акимата в мае на ТЭЦ начнется полномасштабная реконструкция.
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В Казахстане запреты на деятельность и создание передвижных зверинцев, контактных зоопарков, передвижных океанариумов и передвижных выставок животных вступят в силу лишь в 2025 году. Считаете ли вы, что в РК следует ускорить введение запрета на контактные зоопарки и привлечь к ответственности их собственников за жестокое обращение с животными?