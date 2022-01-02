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Сокращения госслужащих начинается в Казахстане с 2022 года

01.01.2022, 01:21 40076
Сокращения госслужащих начинается в Казахстане с 2022 года
Фото: pexels
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане начинается сокращение штатной численности в государственных органах. Соотвествующее постановление 9 декабря 2021 года подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отмечается в постановлении, изменятся лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений. Постановление устанавливает изменение лимитов под специальным грифом "для служебного пользования".
 
Также в постановлении указано: центральным и местным исполнительным органам "в срок до 1 января 2022 года провести работу по сокращению штата в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 1 и 3 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан".
 
В срок с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 2 и 4 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан", - отмечается также в документе.
 
Кроме того, центральным и местным исполнительным органам поручается привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением. 
 

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В Казахстане хотят провести ревизию законов

02.01.2022, 14:19 5681
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин ответил на депутатский запрос касательно разработки и принятия законодательных актов, направленных на обеспечение баланса между уровнями правовой регламентации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 "Пунктом 10 общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года "Казахстан в новой реальности: время действий" (утвержден указом президента Республики Казахстан от 14 сентября 2020 года № 413) предусмотрено мероприятие "Реализация в рамках Концепции правовой политики положений, направленных на изменение законодательства в части обеспечения баланса между детализированной правовой регламентацией и гибкостью принятия управленческих решений". В связи с чем реализация этих задач заложена в Концепции правовой политики Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной указом президента Республики Казахстан от 15 октября 2021 года № 674", - написал Аскар Мамин в своем ответе.
 
По его словам, в Концепции предусмотрено, что "в целях обеспечения баланса между уровнями правовой регламентации и гибкостью принятия управленческих решений необходимо провести ревизию законов на предмет выявления детализированных норм, которые необходимо пересмотреть, предоставить отдельным государственным органам дискреционные полномочия для принятия подзаконных нормативных правовых актов с единовременным установлением целей принятия, принципов и механизмов контроля за законностью таких актов, а также предусмотреть упрощенный порядок принятия нормативного правового акта".
 
В настоящее время Министерством юстиции совместно с Администрацией Президента прорабатывается проект Плана действий по реализации Концепции, в котором предусмотрены проведение анализа по выявлению излишних детализированных норм в законах и рассмотрение целесообразности их пересмотра, а также проработка вопроса принятия подзаконных нормативных правовых актов. 
 

Таким образом, разработка и принятие соответствующих законодательных актов будут осуществлены после проведения анализа по поднимаемому вопросу", - отметил премьер-министр.

 

В части обеспечения стабильности законов сообщаю, что Правительством внесены изменения в Правила по проведению правового мониторинга, регламентирующие вопросы подготовки анализа степени стабильности законодательства (постановление Правительства Республики Казахстан от 10 августа 2021 года № 544), которые позволят оценивать эффективность принятых нормативных правовых актов государственными органами", - заключил Мамин.

 

Токаев поздравил казахстанцев со столетним юбилеем Розы Баглановой

01.01.2022, 15:38 31826
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Глава государства написал о столетнем юбилее певицы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня, 1 января 2022 года, исполнилось 100 лет со дня рождения выдающейся певицы Розы Баглановой. Народная артистка СССР, она была также удостоена звания "Халы? ?а?арманы", - написал Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

 
2 января 2001 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по увековечиванию памяти народной артистки Казахстана Розы Баглановой. Президент подчеркнул, что она до сих пор популярна среди любителей песенного творчества как в Казахстане, так и за рубежом. 
 

Казахстан принял председательство в СНГ

01.01.2022, 10:33 38236
Казахстан принял председательство в СНГ
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Казахстан с 1 января 2022 года принял председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании совета глав государств СНГ 15 октября напомнил, что историческая декларация о создании СНГ была принята на встрече в Алматы в декабре 1991 года. По его словам, "сегодня с уверенностью можно сказать, что Содружество сыграло ключевую роль в предотвращении масштабной катастрофы на постсоветском пространстве, способствовало сохранению взаимодействия между нашими народами", сообщает РИА Новости.
 
Глава государства добавил, что общими усилиями на пространстве СНГ созданы действенные механизмы кооперации, сформирована солидная нормативно-правовая база, развивается активный политический диалог, укрепляется взаимодействие в области безопасности, создаются условия для расширения торгово-экономических отношений.
 
Среди первостепенных задач, стоящих перед странами СНГ, казахстанский лидер назвал активизацию и наращивание торгово-экономического сотрудничества. В частности, президент заявил о необходимости совершенствования подходов к экономическому взаимодействию, уделив основное внимание расширению промышленной кооперации стран СНГ. Для этого он предложил разработать новую программу развития промышленных комплексов как минимум до 2025 года и подписать соглашение о торговле услугами.
 
Наряду с этим президент Казахстана считает актуальным формирование общего аграрного рынка. По его словам, разработка стратегии развития и взаимодействия продовольственных систем государств СНГ отвечала бы общим интересам. Касаясь вопросов сотрудничества в преодолении негативных последствий пандемии, Токаев предложил ускорить взаимное признание паспортов вакцинации на пространстве СНГ.
 
Другой важной задачей СНГ Токаев считает совершенствование механизмов сотрудничества в сфере безопасности с акцентом на совместное противостояние возросшим вызовам терроризма, религиозного экстремизма, торговли наркотиками. По его словам, эти угрозы приобрели первостепенное значение в свете складывающейся ситуации в Афганистане.
 
Президент Казахстана также призвал партнеров по СНГ к сотрудничеству в продвижении и решении вопросов экологии и охраны окружающей среды. Он указал на необходимость принятия конкретных шагов по решению проблем в использовании водных ресурсов трансграничных рек на пространстве СНГ. Кроме того, он отметил актуальность вопроса перехода к низкоуглеродной экономике.
 
Ожидается, что в мае 2022 года в Нур-Султане пройдет заседание совета глав правительств государств-участников СНГ, а в октябре - встреча глав стран Содружества.
 

Президент подписал закон по залоговой политике банков второго уровня

31.12.2021, 21:26 49306
НУР-СУЛТАН. 31 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон направлен на совершенствование налогового, бюджетного законодательства и залоговой политики банков второго уровня, регулирование оценочной деятельности и исполнительного производства.
 

Минэнерго готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ

30.12.2021, 19:53 74961
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов провел совещание по вопросу дальнейшего развития сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На текущий момент министерство готовит пакет поправок в законодательство и нормативно-правовые акты по ВИЭ, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В связи с этим, обсуждались различные инициативы, направленные на улучшение развития сектора ВИЭ и текущего состояния в электроэнергетической отрасли.
 
В первую очередь министерство выражает готовность в разработке пилотных аукционов для проектов ВЭС с системой накопления электроэнергии на среднесрочный период.
 
В ведомстве считают, что эти меры позволят стимулировать инвестиционную активность в секторе и предоставить определенность по объемам развития ВИЭ на среднесрочную перспективу.
 
28 декабря министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с заместителем главы миссии США в Республике Казахстан Джуди Куо. В рамках встречи были обсуждены вопросы по развитию ВИЭ, перспективы развития нефтегазового комплекса, энергетического перехода и строительства АЭС.
 
В этот же день состоялось 59-е заседание Электроэнергетического Совета Содружества Независимых Государств в формате видеоконференции, на котором было принято решение о проведении очного заседания совета по месту проведения заседания Совета глав правительств СНГ в Казахстане в 2022 году.
 

Токаев подписал ряд законов

30.12.2021, 19:18 76106
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности и перераспределения отдельных функций органов внутренних дел Республики Казахстан".
 
С принятием закона все требования к бизнесу будут с понятными мотивами, практически исполнимыми, изложены в доступной форме, необременительными. Будет введен Реестр обязательных требований к бизнесу. Он позволит предпринимателю ознакомиться со всей правовой базой ведения бизнеса. 
 
Также президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам торговой деятельности, развития биржевой торговли и защиты персональных данных".
 
В целом закон направлен на повышение требований и прозрачности деятельности товарных бирж, создание конкурентной среды и условий для развития биржевой торговли, а также увеличение её объёмов. 
 
Ранее глава государства подписал закон "Об ответственном обращении с животными".
 

Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"

30.12.2021, 19:08 76781
Президент подписал закон "Об ответственном обращении с животными"
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "Об ответственном обращении с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Также главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ответственного обращения с животными". 

Ранее сообщалось, что зоозащитники написали президенту Касым-Жомарту Токаеву обращение с просьбой наложить вето на законопроект о защите животных. По их словам, с его принятием будет легализована действующая в Казахстане незаконная практика убийства безнадзорных и бродячих животных. Активисты заверили, что ряд норм, которые ранее были согласованы с Минэкологии, "были кардинально изменены в худшую сторону". 
 
Ранее зоозащитники уже делали заявление, что законопроект о защите животных не решит проблему жестокого обращения с питомцами. 
 
Брижит Бардо обратилась к Токаеву с просьбой исключить из законопроекта о защите животных статью, легализующую их убийство. 
 

В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам

30.12.2021, 17:30 75036
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ -В Казахстане подписали постановление о доплатах медикам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно тексту постановления, который размещен на сайте премьер-министра РК, доплаты медики будут получать соответственно группам риска. 
 
Высокий риск- семикратный БДО;
 
Средний риск - пятикратный БДО;
 
Низкий риск - трехкратный БДО.
 
Категория высокого риска - это врачи, средний и младший медицинский персонал инфекционных стационаров, включая отделения (коек) реанимации, и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с биологическим материалом.
 
Категория среднего риска: работники лабораторий (отделов по приему отбора проб): врач, специалист санитарно-эпидемиологической службы, специалист лаборатории, специалист по отбору проб, лаборант.
 
Категория низкого риска: врачи, средний и младший медицинский персонал провизорных стационаров, провизорных отделений, включая отделения (коек) реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) биологическим материалом;   врачи, средний и младший медицинский персонал военно-медицинских (медицинских) подразделений центральных исполнительных органов и иных центральных государственных органов и их территориальных подразделений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19, а также с вирусной пневмонией по клиническим и эпидемиологическим признакам, не исключающим коронавирусную инфекцию СOVID-19 (вероятный случай коронавирусной инфекции СOVID-19) в стационарных условиях из числа прикрепленного контингента, а также определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями;   врачи, средний и младший медицинский персонал карантинных стационаров, включая работников клинических отделений и параклинических подразделений, имеющих непосредственный контакт с инфицированными пациентами и (или) с  биологическим материалом.
 

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