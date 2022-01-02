Сокращения госслужащих начинается в Казахстане с 2022 года

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НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане начинается сокращение штатной численности в государственных органах. Соотвествующее постановление 9 декабря 2021 года подписал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отмечается в постановлении, изменятся лимиты штатной численности местных исполнительных органов и предельное число заместителей акимов областей, городов республиканского значения, столицы, районов (городов областного значения), а также лимиты штатной численности министерств и иных центральных исполнительных органов с учетом численности их территориальных органов и подведомственных им государственных учреждений. Постановление устанавливает изменение лимитов под специальным грифом "для служебного пользования".

Также в постановлении указано: центральным и местным исполнительным органам "в срок до 1 января 2022 года провести работу по сокращению штата в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 1 и 3 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан".

В срок с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года провести работу по сокращению штатной численности в соответствии с лимитами штатной численности, указанными в приложениях 2 и 4 к настоящему постановлению, согласно законодательству Республики Казахстан", - отмечается также в документе.

Кроме того, центральным и местным исполнительным органам поручается привести свои акты в соответствие с настоящим постановлением.