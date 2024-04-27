Состав комиссии по правам человека изменился

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Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев своим - Президент Касым-Жомарт Токаев своим указом внес изменения в порядок формирования и состав комиссии по правам человека.





Теперь состав комиссии утверждает президент по представлению своего помощника по вопросам внутренней политики и коммуникациям.





В ее состав входят: председатель, два его заместителя, секретарь и члены комиссии. Все они участвуют в работе комиссии на общественных началах.





Председатель комиссии осуществляет общее руководство ее деятельностью, дает поручения заместителям, секретарю и членам комиссии, определяет повестку дня ее заседаний, подписывает служебные документы, рекомендации и заключения комиссии, участвует в совещаниях, касающихся прав и свобод человека, по согласованию с помощником президента РК по вопросам внутренней политики и коммуникациям вносит предложения президенту РК по совершенствованию деятельности комиссии", - говорится в документе.





В отсутствие председателя комиссии служебные документы, рекомендации и заключения подписывает один из его заместителей, а в отсутствие заместителей - секретарь.





Заседания комиссии созываются председателем по мере необходимости, но не менее одного раза в квартал. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов.





Также в документе состав комиссии изложен в новой редакции.





Указ вводится в действие со дня его подписания.