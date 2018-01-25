Состоялся телефонный разговор президентов Казахстана и Узбекистана

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым, передает Kazakhstan Today.

В ходе разговора Нурсултан Назарбаев выразил соболезнования Шавкату Мирзиёеву в связи с трагической гибелью граждан Узбекистана в результате возгорания пассажирского автобуса в Актюбинской области 18 января текущего года.

Напомним, 18 января, в 10.30, на участке дороги Самара - Шымкент, в 10 километрах от поселка Калыбай и 320 километрах от Актобе, загорелся пассажирский автобус марки "Икарус". В автобусе находились 57 человек, 52 из них погибли на месте происшествия

"Главы государств обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня", - сообщила пресс-служба Акорды.

В завершение беседы стороны рассмотрели график предстоящих встреч.

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