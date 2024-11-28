Губернатор Новосибирской области подчеркнул, что регионы объединяет не только общая граница, но и много лет сотрудничества и взаимодействия.

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Уфа. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице Башкортостана Уфе в рамках XX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана состоялось подписание программы развития сотрудничества между Новосибирской областью и Павлодарской областью на 2025-2027 годы, передает корреспондент агентства.





Наши регионы связывает давняя история взаимоотношений, особенно в культурной сфере. Я не говорю уже про экономику. Экономика у нас очень тесно связана с Новосибирской областью, в частности, практически 30% товарооборота Павлодарской области приходится именно на Новосибирскую область, Омскую область. Мы очень тесно сотрудничаем с нашим добрым соседом в сфере культуры. У нас есть, я бы хотел сказать, хорошее взаимоотношение по обмену культурными мероприятиями, в части развития наших библиотек и наших музеев, совместных выставок, совместных концертов и театральные коллективы наших областей нередко проводят друг у друга свои выступления", - заявил аким Павлодарской области Асаин Байханов.









По его словам, подписание соглашения станет дальнейшей вехой развития отношений между областями.





Мы будем четко следовать всем нашим договоренностям, развивать наши отношения. Сейчас очень хорошо идет развитие отношений в сфере обучения, образования. Наши студенты получают высшие образование в Новосибирской области (...) Благодарю за сотрудничество. Я надеюсь, что наши добрые соседские взаимоотношения будут крепкими", - добавил аким.





В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников подчеркнул, что регионы объединяет не только общая граница, но и много лет сотрудничества и взаимодействия.





Сегодня мы подписываем очередной наш план развития взаимоотношений. И предыдущий план был насыщенный. В течение его реализации, в том числе, случилось такое событие, как подписание (соглашения. - Прим. ред.) побратимских отношений между городом Новосибирском и городом Павлодаром, но тем не менее я и мои коллеги безусловно осознаем, что резервы для развития взаимоотношений у нас еще большие. И уверен, что не только подписание нового документа, но личная встреча с моим коллегой будет способствовать тому, что мы выйдем на новый этап развития наших добрососедских дружеских взаимоотношений", - заявил губернатор.





Напомним, форум проходит 26-27 ноября в Уфе на базе нового Дворца борьбы. Участников ждет насыщенная деловая и культурная программа. По итогам юбилейного форума страны подпишут программу межрегионального и приграничного сотрудничества, которая включает около 140 мероприятий в 12 различных отраслях.





Для освещения сотрудничества между Казахстаном и Россией и участия в XX Форуме межрегионального сотрудничества РФ и РК в Уфе Россотрудничеством Казахстана был организован пресс-тур для представителей СМИ.