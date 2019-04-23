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Состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатом в президенты РК госязыком

22.04.2019, 13:42 9316
Нур-Султан. 22 апреля. Kazakhstan Today - 22 апреля 2019 года состоялось заседание лингвистической комиссии по установлению свободного владения кандидатом в президенты Республики Казахстан государственным языком, передает Kazakhstan Today.
 

Состав лингвистической комиссии был обновлен внесением изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан от 27 февраля 2015 года", - сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

 
Члены комиссии обсудили организационные вопросы, касающиеся работы комиссии, процедуры установления свободного владения кандидатом в президенты Республики Казахстан государственным языком, которая определяется постановлением Центризбиркома "О процедуре установления свободного владения кандидатом в Президенты Республики Казахстан государственным языком" от 31 августа 2005 года.
 
Согласно данному постановлению, для установления свободного владения государственным языком требуется: написание письменного задания на тему, предложенную лингвистической комиссией, объемом не более двух страниц; чтение печатного текста, предложенного лингвистической комиссией, объемом не более трех страниц; публичное выступление на заданную лингвистической комиссией тему не менее пятнадцати минут.
 
На заседании лингвистической комиссии кроме ее членов и кандидата в президенты Республики Казахстан вправе присутствовать члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан в качестве наблюдателей.
 
Решение лингвистической комиссии принимается открытым голосованием большинством голосов от числа членов комиссии, оформляется протоколом заседания и безотлагательно передается присутствующему на заседании члену Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
 
Члены лингвистической комиссии отметили, что работа комиссии будет осуществляться открыто и гласно, а средства массовой информации получат возможность наблюдать процесс принятия решения по каждому из кандидатов.
 

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