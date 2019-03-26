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Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Абдуллой Гюлем

25.03.2019, 19:55 3889
Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, передает Kazakhstan Today.
 
В ходе беседы экс-президент Турции отметил, что Н. Назарбаев, будучи авторитетным политиком мирового уровня, также является государственным деятелем, внесшим неоценимый вклад в укрепление суверенитета независимого Казахстана и его становление в качестве регионального лидера, сообщает пресс-служба Акорды.
 
А. Гюль пожелал Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.
 
Собеседники также поздравили друг друга с праздником Наурыз.
 
Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
 

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