Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с Абдуллой Гюлем

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Состоялся телефонный разговор Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева с экс-президентом Турецкой Республики Абдуллой Гюлем, передает Kazakhstan Today.

В ходе беседы экс-президент Турции отметил, что Н. Назарбаев, будучи авторитетным политиком мирового уровня, также является государственным деятелем, внесшим неоценимый вклад в укрепление суверенитета независимого Казахстана и его становление в качестве регионального лидера, сообщает пресс-служба Акорды.

А. Гюль пожелал Елбасы крепкого здоровья и успехов в дальнейшей деятельности.

Собеседники также поздравили друг друга с праздником Наурыз.

Телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

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