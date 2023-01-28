27.01.2023, 13:47 24316
Состояние не соответствует статусу международного - Смаилов отчитал руководство Шымкента за затянутое строительство аэропорта
Фото: primeminister.kz
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Шымкент обратил внимание руководства города на затянувшиеся сроки строительства нового терминала аэропорта.
Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. А это в свою очередь создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов.
При этом, по словам Смаилова, состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.
Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен более чем на 80%, всего строится 40 тысяч кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года. По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.
Смаилов поручил акимату как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.
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27.01.2023, 21:30 8611
МИД РК решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Фото: МИД РК
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и ее представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам. Уверены, что власти Ирана проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - говорится в заявлении МИД РК.
Напомним, в пятницу, 27 января, около 8.30 на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Сообщается, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. В результате был убит сотрудник охраны посольства.
27.01.2023, 17:38 19601
Исполнительный секретарь AMANAT рассказал, когда партия обнародует предвыборную программу
Фото: AMANAT
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев посетил республиканскую общественную приемную партии. Ознакомившись с работой общественной приемной, он ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает пресс-служба партии.
Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается предвыборная программа партии с учетом предложений граждан. К этой работе привлечены экс-депутаты фракции в мажилисе, члены общественных советов при партии, эксперты. После обсуждения документа с партийцами программа будет утверждена на съезде партии.
В свою очередь заведующая РОП Алия Садырбаева сообщила, что с момента выхода указа о проведении досрочных выборов в общественных приемных партии прекращена консультативная помощь. Ведется только прием наказов и пожеланий граждан, которые будут учтены в предвыборной программе.
Помимо общественных приемных, предложения принимаются через сall-центр, по электронной почте, а также через мессенджер WhatsApp. За последние семь-восемь дней к нам поступило около 500 предложений", - сказала Алия Садырбаева.
На вопрос о том, как будет формироваться партийный список в мажилис, исполнительный секретарь AMANAT отметил, что основные принципы, которыми руководствуется партия, - это открытость, справедливость и обновление.
В партии состоят представители различных социальных групп, среди которых будут отобраны самые активные, квалифицированные граждане с учетом квот для молодежи, женщин, людей с особыми потребностями. В целом в списке будет много новых имен по сравнению с предыдущим созывом. Хочу подчеркнуть, что мы уверены в своих силах и готовы к напряженной конкуренции. Поскольку сейчас ни у одной партии нет такого кадрового ресурса, как у партии AMANAT. Это 800 тысяч членов партии, 249 филиалов, около 4 тысяч первичных партийных организаций", - сказал Елнур Бейсенбаев.
Следует отметить, что только в 2022 году в общественные приемные партии обратились 134 тысячи человек. При этом 90% обращений решены положительно. Граждан волнуют вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, трудовых отношений, качества медицинских услуг и другие.
27.01.2023, 17:23 14566
Президенту Казахстана доложили о планах развития сферы железнодорожного транспорта
Грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров
Фото: Акорда
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева и был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трех лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.
Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также сотрудничеству с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.
По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.
Ранее сообщалось, что грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума.
27.01.2023, 16:14 19841
Утвержден регламент работы правительства Казахстана
Определены основные принципы работы правительства
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10 "О регламенте правительства Республики Казахстан". Документом утвержден регламент работы правительства.
Отмечается, что основными принципами работы правительства являются:
- приоритет сущности над формой - главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;
- цифровизация по умолчанию - приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;
- управленческая ответственность - недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;
- непрерывное совершенствование - формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;
- оптимальность регламентации - установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля;
- проактивный контроль - проведение периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям.
Постановлением утвержден порядок подготовки и проведения заседаний правительства. Сообщается, что заседания проводятся не реже одного раза в месяц и созываются руководителем аппарата правительства по поручению премьер-министра либо президента.
Ответственность за своевременное и качественное исполнение контрольных документов, разработку проектов законодательных и подзаконных правовых актов, представление их на рассмотрение президенту и премьер-министру возлагается на первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.
При этом контроль осуществляется путем:
- мониторинга данных, размещенных в информационных системах, социальных сетях и других цифровых источниках;
- истребования необходимой информации;
- заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;
- ревизии и иных форм документальной проверки;
- проверки с выездом на место;
- других, не противоречащих законодательству Республики Казахстан способов.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, в конце прошлого года премьер-министр РК обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы.
27.01.2023, 13:30 24831
Правила регистрации медизделий изменятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила сегодня на рассмотрение депутатов сената законопроект "О внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий и медицинской техники в рамках Евразийского экономического союза", сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам министра, законопроект позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС.
На сегодня зарегистрировано более 10 тысяч медицинских изделий и медтехники, по которым нет необходимости для повторной регистрации в рамках ЕАЭС", - сообщила Гиният.
Также проект позволил продлить регистрацию до конца 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.
Министр призвала поддержать ратификацию, чтобы не допустить дефицита медицинских изделий на казахстанском рынке.
27.01.2023, 13:01 26026
Аким Астаны рассказал Токаеву о строительстве новых соцобъектов в столице
Касымбек рассказал о завершении долгостроев, реализации нацпроекта "Комфортная школа" и других планах
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Астаны Женис Касымбек отчитался переде главой государства Касым-Жомартом Токаевым о социально-экономическом развитии города в 2022 году и планах на текущий год, сообщает Акорда.
По его словам, ведется системная работа по строительству социальных объектов, развитию жилых массивов, завершению долгостроев, привлечению частных инвестиций, поддержке малого и среднего бизнеса.
Также Касымбек отчитался о реализации нацпроекта "Комфортная школа". В рамках проекта ведется проектирование 25 школ нового формата на 100 тысяч ученических мест, их строительство начнется в этом году.
Кроме того, аким рассказал о строительстве станции питьевой воды (НФС-3), теплоэлектроцентрали и газовых тепловых станций. К примеру, мощность НФС-3 составит более 100 кубометров воды в сутки, газовая тепловая станция "Туран" позволит отапливать до 8 млн квадратных метров жилья. Объекты жизнеобеспечения планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.
Президент дал ряд поручений по дальнейшему развитию социальной и инженерной инфраструктуры Астаны, благоустройству и озеленению города.
27.01.2023, 10:04 30701
Скончалась новоизбранный сенатор от СКО Гульмира Каримова
Фото: t.me/senate_kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет, сообщили в пресс-службе палаты парламента.
Сообщается, что предварительным диагнозом кончины Каримовой стал анафилактический шок.
Депутаты и аппарат сената Республики Казахстан приносят глубочайшие соболезнования родным и близким Гульмиры Раинбековны", - сказано в сообщении.
Напомним, Гульмира Каримова победила на выборах в сенат парламента РК от Северо-Казахстанской области.
26.01.2023, 18:27 50381
Эту проблему надо решать - Смаилов раскритиковал Мусина за плохой интернет
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности сделал замечание главе ведомства Багдату Мусину за плохое качество интернета в Казахстане.
Вы сами видите, сколько возмущений и жалоб от казахстанцев на низкое качество интернета и обеспечения мобильной связью. Хорошее соединение иногда отсутствует даже в крупных городах. Сейчас все можно сделать с помощью мобильного телефона, но порой это невозможно из-за отсутствия интернета. Эту проблему надо решать", - подчеркнул Смаилов.
Он отметил, что, несмотря на работу по внедрению связи 5G, которой в первую очередь планируется охватить города республиканского значения и областные центры, важно продолжать развитие стандартов 3G и 4G в регионах.
У молодых людей в регионах должны быть все возможности для изучения передового опыта и развития инновационного мышления, а также необходимая техническая инфраструктура для реализации своих идей и успешного выхода на международные рынки. Для решения этой задачи министерству нужно проработать с акиматами вопрос открытия и поддержки технологических хабов по модели Astana Hub во всех регионах страны", - заявил премьер-министр.
Премьер-министр также поручил МЦРИАП разработать и до 1 марта принять дорожную карту по становлению Казахстана цифровым региональным хабом. В ней должны быть отражены шаги по строительству трансграничных оптоволоконных магистралей (проекты "Каспий ВОЛС", "Запад-Восток" и др.), соединяющих Европу и Восточную Азию через территорию нашей республики, и по запуску сопутствующих центров обработки данных.
В заключение Алихан Смаилов отметил важность централизации всех информационных систем госорганов на платформе Smart Data Ukimet, дальнейшего расширения перечня проактивных госуслуг, принятия комплексных мер по обеспечению национальной информационной безопасности, а также интеграции космических технологий в экономику.
В свою очередь глава ведомства Багдат Мусин выступил с докладом об итогах деятельности за 2022 год, а также о дальнейших планах ведомства.
По словам главы МЦРИАП, в Казахстане планируется:
- Создать суперЦОНы
Анализ работы ЦОНов показал, что после получения в них услуг граждане продолжают обращаться в другие инстанции: ЕНПФ, коммунальные предприятия, акиматы и т.д.
Все эти организации мы хотим сконцентрировать в одном здании, чтобы все потребности граждан решались в одном месте. На сегодня мы с акиматом Астаны договорились, что это будет единое пространство, то есть суперЦОН для комфортного и качественного обслуживания граждан", - рассказал Мусин.
- Создать "белый лист" сайтов на случай ЧС
Эти сайты не будут блокировать при чрезвычайных ситуациях. В список должны войти жизненно-важные интернет-ресурсы, такие как сайт электронного правительства egov.kz и интернет-банкинг.
Они должны быть доступны бесперебойно в любое время", - заявил Мусин.
- Провести оптоволокно в 3 тысячи населенных пунктов
Специальные гранты для подключения населения и бизнеса к высокоскоростному интернету предоставит Всемирный банк совместно с МЦРИАП. В настоящее время, по словам Мусина, из 6290 сел в Казахстане подключены к широкополосному мобильному интернету 4858.
Речь идет не только об административных зданиях (школы, больницы и акиматы), но прежде всего о подключении конкретных домохозяйств к высокоскоростному интернету", - пояснил Мусин.
- Строительство сетей мобильной связи 5G в 20 городах Казахстана
По словам главы МЦРИАП, международный опыт показывает, что развитые страны активно инвестируют в инфраструктуру связи.
Проведенный нами первый аукцион по 5G показал большой интерес рынка инвестировать в передовые окупаемые проекты", - заявил Мусин.
Он также рассказал о мерах борьбы с интернет-мошенничеством. Одной из них станет определение подменных номеров с дальнейшей их блокировкой.
Напомним, в минувшем году президент Токаев на расширенном заседании правительства назвал неудовлетворительной работу Мусина по созданию национального банка данных.
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