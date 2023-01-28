Состояние не соответствует статусу международного - Смаилов отчитал руководство Шымкента за затянутое строительство аэропорта

На сегодняшний день проект завершен на 80%

Фото: primeminister.kz

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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Шымкент обратил внимание руководства города на затянувшиеся сроки строительства нового терминала аэропорта.





Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение", - сказал Алихан Смаилов.





Он отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. А это в свою очередь создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов.





При этом, по словам Смаилова, состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.





Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен более чем на 80%, всего строится 40 тысяч кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года. По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.





Смаилов поручил акимату как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.