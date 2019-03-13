Сотрудник Карагандинской академии МВД может лишиться должности за новогоднее поздравление коллегам

Для обеспечения новорожденных детей и их родителей, вне зависимости от статуса их занятости, равными правами на выплаты до достижения ребенком одного года на минимально гарантированном уровне предлагается в случае возобновления получателем трудовой (предпринимательской) деятельности продолжать соцвыплаты, при этом размеры выплат из ГФСС будут снижаться до уровня госпособия.