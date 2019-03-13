Сотрудник Карагандинской академии МВД может лишиться должности за новогоднее поздравление коллегам

Астана. 2 января. Kazakhstan Today - Сотрудник Карагандинской академии Министерства внутренних дел РК может лишиться должности за адресованное коллегам новогоднее поздравление, передает Kazakhstan Today.
Распространяемое видео, на кадрах которого должностное лицо ведомственного учебного заведения поздравляет своих коллег, изучено. Оно снято 31 декабря 2018 года в Карагандинской академии МВД заместителем начальника первого курса. По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник и его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения", - сообщил в Facebook директор департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД РК Алмас Садубаев.
Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина в форме полицейского поздравляет коллег с Новым годом.
Дорогие братья! Поздравляем вас с 2019 годом! Желаем нашей братве процветания до седьмого колена. Чтобы наши правнуки пользовались нашими связями... Мы - братва, грубо говоря, банда", - говорит герой видеоролика.
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