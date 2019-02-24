Астана. 31 января. Kazakhstan Today - Сотрудникам ряда министерств ввели гибкий график работы. Об этом сегодня на брифинге сообщила и.о. директора департамента контроля в сфере государственной службы АДГСПК Мадина Наурызбек, передает Kazakhstan Today.

"Для повышения эффективности деятельности госслужащих в министерствах по инвестициям и развитию, министерствах оборонной и аэрокосмической промышленности, сельского хозяйства, юстиции, иностранных дел, здравоохранении, труда и социальной защиты населения внедрен гибкий рабочий график. На региональном уровне в ряде государственных органов Павлодарской, Костанайской областей также внедрен гибкий рабочий график", - сообщила Наурызбек.

Она отметила, что введение данного графика позволяет работнику по своему усмотрению выбирать ежедневное начало и окончание трудового дня с целью налаживания других сфер жизни: семейных отношений, самообразования, здорового образа жизни.

"В основном государственные служащие предпочитают начать рабочий день раньше - с 08.00, сократить обеденный перерыв до 1 часа, что дает возможность завершить рабочий день пораньше. Другая часть госслужащих считает удобным начинать рабочий день позже, с 09.30, чтобы успеть дела по семейным обстоятельствам, отвезти детей в образовательные учреждения, к примеру", - уточнила спикер.

Она также проинформировала, что проведенная Агентством комплексная работа по искоренению переработок государственных служащих дала положительные результаты.

По данным АДГСПК, в Министерстве здравоохранения количество часов переработок сокращено на 80%. Если в сентябре 2018 года установлено 3100 часов переработок, то в декабре 2018 года количество сократилось до 606 часов. Аналогичная ситуация наблюдается в Министерстве национальной экономики, где переработки сократились на 77%, с 4970 часов в сентябре до 1129 часов в декабре 2018 года. В Министерстве иностранных дел количество переработок сократилось на 68%, с 615 часов в сентябре 2018 года до 213 часов в декабре 2018 года. В Минтруда и соцзащиты населения переработки сокращены на 59%, с 283 часов в сентябре до 115 часов в декабре 2018 года.

Аналогично наблюдается сокращение в разы переработок на региональном уровне. При этом, как заявили в АДГСПК, в Акмолинской, Алматинской областях и Алматы переработки госслужащих искоренены.

"В целом во всех государственных органах как на центральном, так и региональном уровнях переработки сокращены на 63% - с 12 739 часов до 4790 часов. Это является высоким результатом за достаточно короткий срок. В настоящее время государственные служащие во всех государственных органах привлекаются к сверхурочной работе в соответствии с трудовым законодательством по предварительному письменному согласию, в соответствии с графиками. За сверхурочные работы выплачиваются компенсации либо предоставляются отгулы", - заключила Наурызбек.

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