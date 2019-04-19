Сотрудники АДГСПК будут работать с 08.30 до 17.30

Нур-Султан. 18 апреля. Kazakhstan Today - В Агентстве по делам госслужбы и противодействию коррупции вводят пилотный режим рабочего времени. Об этом сегодня на брифинге сообщил директор департамента по связям с общественностью ведомства Арман Бердалин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Агентства, пилотный режим рабочего времени в ведомстве и его территориальных подразделениях вводится по поручению председателя.

Работа теперь будет начинаться с 08.30. Обед сокращается на полчаса и составит один час. Завершение рабочего дня будет не как раньше в 18.30, а в 17.30", - проинформировал Бердалин.

Он отметил, что такой график позволит сотрудникам больше времени уделять саморазвитию и профессиональному совершенствованию. Новшество внедряется в пилотном режиме, и при успешной апробации в последующем может быть рекомендовано другим госорганам.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что изменение действующего графика работы не отразится на продуктивности деятельности самого госоргана.

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