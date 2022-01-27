Сотрудники ЕЭК будут нести ответственность за разглашение информации - мажилис принял поправки

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - Депутаты мажилиса одобрили ратификацию протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан Серика Жумангарина, соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение.

С момента формирования Евразийской экономической комиссии как постоянно действующего регулирующего органа ЕАЭС прошло почти десять лет. За этот период для государств-членов ЕАЭС обеспечены благоприятные условия для функционирования единой политики в части совершенствования антимонопольного законодательства", - цитирует Жумангарина издание "Казправда".

Глава агентства отметил, что комиссия в рамках реализации своих полномочий по контролю за соблюдением общих правил конкуренции на трансграничных рынках запрашивает и получает необходимую информацию, в том числе конфиденциальную от органов государственной власти, юридических и физических лиц.

Соглашение регулирует порядок обращения с конфиденциальной информацией и регламентирует ответственность сотрудников Комиссии за ее разглашение при получении конфиденциальной информации", - пояснил он.

Жумангарин добавил, что ратификация и принятие протокола позволит обеспечить полную реализацию полномочий Евразийской экономической комиссии по контролю за соблюдением общих правил конкуренции в соответствии с положениями договора о ЕАЭС.