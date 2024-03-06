Сотрудники ЦОН теперь оказывают услуги в общественных местах

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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В целях исключения точечной застройки все градостроительные проекты будут проходить комплексную градостроительную экспертизу. Об этом в ходе заседания правительства сообщил вице-министр промышленности и строительства Азамат Бейспеков.





По поручению президента РК, в целях создания комфортной среды для проживания населения министерством внедрен на законодательном уровне институт градостроительной экспертизы.





Вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительную экспертизу, в том числе на соответствие проектным решениям вышестоящего градостроительного проекта в Госэкспертизе, рассказал Бейспеков.





Учитывая, что при разработке проектов детальной планировки обеспечиваются минимальные площади для озеленения кварталов и микрорайонов, механизм градэкспетизы обеспечит соответствие госнормативам", - сообщил вице-министр.





В министерстве напомнили, что раньше генпланы (с населением менее 100 тысяч человек) проходили комплексную экспертизу через местный исполнительный орган - акимат, для более крупных городов экспертиза проводилась на уровне центрального госоргана. Процесс приводил к потере рабочего времени, низкой скорости передачи и обработки информации, несвоевременному принятию решений, бумажным затратам. Проекты детальной планировки и проекты застройки принимались акиматами без проведения экспертизы.





С января 2024 года все вновь разработанные и откорректированные градостроительные проекты (генпланы, ПДП и проекты застройки) будут проходить комплексную градостроительной экспертизу в РГП "Госэкспертиза" по принципу одного окна.





Также внедрен единый механизм проведения общественных обсуждений при разработке градпроектов (в правила разработки, согласования и утверждения градостроительных проектов (генеральных планов населенных пунктов, проектов детальной планировки и проектов застройки)).





В целях пресечения незаконного строительства усилен механизм мониторинга за строящимися объектами путем выезда органами архитектуры. При выявлении нарушений органы архитектуры направляют информацию в органы ГАСК для принятия мер.





Ранее премьер-министр РК заявил, что акиматы принимают решения о застройках без учета мнения общественности, а также потребовал не допустить сокращения зеленого фонда городов.



