Социальная выплата 42 500 тенге назначена почти 1,8 млн человек

Фото: ehonews.kz

Нур-Султан. 13 апреля. Kazakhstan Today - На сегодняшний день на получение социальной выплаты в размере 42 500 тенге подали обращений 3 млн 703 тысячи человек. Социальная выплата на данный момент назначена 1 млн 779 тысячам человек на сумму 75,6 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Кто может получить социальную выплату в размере 42 500 тенге:

1) Наемные работники, в связи с ЧП отправленные в отпуск без сохранения заработной платы. В данную категорию входят МСБ, крупные предприятия в карантинных городах, некоммерческие организации. За работника обращения подает работодатель. По словам министра труда и социальной защиты населения РК Биржана Нурымбетова, в тех случаях, когда работодатель недобросовестный, работник может подать обращения сам. При этом при заполнении обращения работнику необходимо указать БИН организации.

2) Физические лица - ИП; лица, занимающиеся частной практикой - адвокаты, нотариусы, судебные исполнители, репетиторы; медиаторы; фрилансеры, которые работали по договорам гражданско-правового характера; мелкие предприниматели без ИП, но оплатившие ЕСП хотя бы 1 раз за последние 12 месяцев.

3) Физические лица, работавшие неофициально, могут получить социальную выплату в случае если единовременно оплатят ЕСП.

Срок рассмотрения обращения - 3 дня. Организации, рассматривающие обращения, - Государственный фонд социального страхования, "ГК Правительство для граждан", Министерство труда и социальной защиты населения РК, сообщает ortcom.kz.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства