28.01.2025, 10:17 22506
Социнспекторы провели в 2024 году более 2,6 тыс. проверок с целью защиты прав социально уязвимых категорий населения
Фото: Depositphotos
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года государственными инспекторами социальной защиты во всех регионах Казахстана проведено 2695 проверок, из которых 741 - в рамках профилактического контроля, 751 - внеплановая, 1203 - по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.
По итогам проверок выдано 1087 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также наложено 973 административных взыскания в виде штрафов на общую сумму 230,3 млн тенге.
Государственным контролем охвачены: акиматы - 178, отделы и управления местных исполнительных органов - 112, государственные учреждения - 117, детские сады - 470, школы - 805, колледжи, лицеи - 145, больницы, поликлиники - 89, центры оказания специальных социальных услуг - 101, реабилитационные центры - 11, магазины - 22, торговые дома - 39, ИП - 50, дома культуры - 12, архивы, музеи - 13, банки - 12, кафе, рестораны, гостиницы - 33, нотариусы - 4, санатории - 8, отделения АО "Казпочта" - 9, пункты полиции - 8, стоматологии - 4, автобусные парки, авто-, ж/д вокзалы, аэропорты - 9, библиотеки - 4, ДЮСШ, спортшколы - 16 и другие.
Департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области на основании обращения общественного объединения лиц с инвалидностью проведена внеплановая проверка ресторана по факту отсутствия доступа для лиц с инвалидностью. По результатам проверки субъект привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а также внесено предписание об устранении выявленных нарушений", - отметили в Минтруда.
Напомним, с 1 июля 2023 года, после вступления в силу Социального кодекса РК, в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты. В их компетенцию входит контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.
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29.01.2025, 11:41 406
В мажилисе рассмотрят предлагаемые правительством налоговые реформы
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса парламента РК Ерлан Кошанов прокомментировал предложенные в правительстве налоговые реформы, передает корреспондент агентства.
Глава государства выразил свою позицию по налоговой реформе. Реформа необходима, но к ней следует подходить с максимальной осторожностью и серьезностью. Мы узнали позицию правительства по НДС и социальному налогу. Свое мнение по этому вопросу также высказывают эксперты и члены парламента. Поэтому совместно с государственными органами и бизнесом мы будем внимательно обсуждать предлагаемые поправки в Налоговый кодекс. Нам необходимо всесторонне разобраться и принять серьезное решение, направленное на улучшение ситуации в налоговой сфере", - выступил Кошанов на заседании нижней палаты парламента.
Напомним, в правительстве предложили повысить ставку НДС, а взамен снизить нагрузку на фонд оплаты труда в среднем на 10-30% за счет упразднения социального налога и обязательных пенсионных взносов работодателя. Вице-премьер РК рассказал, как повышение НДС отразится на ценах.
29.01.2025, 11:27 2631
Казахстан и Катар договорились об экстрадиции преступников
Соглашение с Катаром о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности ратифицировали в мажилисе
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение с Катаром о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Соглашение с Катаром было заключено 14 февраля 2024 года в Дохе.
Документ определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней. Он также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдаче на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается.
Также в соглашении регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц и вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами.
Ратификация соглашения позволит усилить сотрудничество между компетентными органами сторон и повысить эффективность обеспечения принципа неотвратимости наказания", - подчеркнули в мажилисе.
29.01.2025, 11:05 261
Единые энергосистемы Казахстана и России будут работать параллельно
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента РК ратифицировал межправительственной соглашение о мерах по обеспечению параллельной работы единых энергетических систем Казахстана и России, передает корреспондент агентства.
Стороны ежегодно согласуют объемы электрической энергии, планируемые к передаче из России по единой энергосистеме Казахстана. При этом оплата услуг по передаче осуществляется по тарифу, установленному уполномоченным органом в области государственного регулирования тарифов Казахстана, не превышающему тариф на передачу электрической энергии для собственных потребителей Казахстана", - говорится в заключении законопроекта.
Как доложил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, в связи с энергодефицитом мощностей Казахстана, а также из-за аварийных и внеплановых ремонтов на электрических станциях величины почасовых отклонений фактического межгосударственного сальдо перетока на границе с единой энергосистемой России значительно превышали объемы согласованных допустимых объемов порядка 150 мегаватт. В отдельные часы отклонения по мощности достигали 1500 мегаватт.
В результате длительных переговоров была достигнута договоренность о неприменении увеличения стоимости отклонений внутри допустимого диапазона, и предусмотрены актуализированные условия, на которых осуществляется покупка и продажа электроэнергии с целью компенсации отклонений между АО "KEGOC" и ПАО "Интер РАО", - сказал глава Минэнерго.
Напомним, импорт электроэнергии из России в Казахстан составил более 1,5 млн кВт.
29.01.2025, 10:35 8886
Реестр оказывающих специальные социальные услуги специалистов внедрен в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - С целью повышения качества специальных социальных услуг (ССУ), предоставляемых в организациях, с 1 января 2025 года в Казахстане внедрен реестр специалистов, оказывающих специальные социальные услуги. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Реестр - это электронный список специалистов, зарегистрированных на портале социальных услуг, содержащий полную информацию о социальном работнике: личные данные, образование, сведения о повышении квалификации, сведения о прохождении аттестации, опыт работы и т.д.
Реестр позволит эффективно формировать перечень всех специалистов, оказывающих специальные социальные услуги, улучшить доступ к информации о социальных работниках и повысить качество оказываемых услуг.
По итогам 2024 года специальные социальные услуги в Казахстане оказывают 502 государственные организации и 122 НПО, всего с учетом отделений 1023 объекта. Среди них центры оказания спецсоцуслуг, центры дневного пребывания, реабилитационные центры и отделения социальной помощи на дому, центры временного пребывания и кризисные центры.
Социальными работниками оказываются восемь видов услуг: социально-бытовые, социально-психологическое, социально-педагогические, социально-правовые, социально-экономические, социально-культурные, социально-трудовые и социально-медицинские.
Специальные социальные услуги назначаются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации с учетом возраста и состояния здоровья их получателей, а также условий проживания.
29.01.2025, 10:15 10931
АЗРК проводит расследование в отношении АНПЗ
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Атырау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Атырауской области начато расследование в отношении Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ), основанием для которого послужил проведенный анализ динамики цен и объемов производства (реализации) товара на товарном рынке переработки нефти, сообщили в пресс-службе АЗРК.
Департаментом выявлены признаки злоупотребления доминирующим положением, выраженные в установлении и поддержании монопольно высоких цен на переработку нефти, с увеличением средней цены на 31% в период с 2021 по 2023 год.
Факт установления монопольно высокой цены выявляется в процессе расследования возможных нарушений законодательства Республики Казахстан в сфере защиты конкуренции", - отметили в АЗРК.
29.01.2025, 08:41 14091
Информационную систему по водным ресурсам разработают до конца года в Казахстане
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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации планирует до конца года завершить разработку информационной системы по водным ресурсам. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Будут оцифрованы и внесены в систему 17 736 рек и 2949 малых озер, границы Каспийского и Аральского морей, 8 водохозяйственных бассейнов и 77 водохозяйственных участков, 377 магистральных каналов, 56 прудов, 297 водохранилищ и 548 дамб на территории Казахстана", - уточнили в министерстве.
К работе привлечена подведомственная организация Министерства водных ресурсов и ирригации - Информационно-аналитический центр водных ресурсов. Эта структура занимается сбором и обработкой всех данных в сфере водного хозяйства, краткосрочным и долгосрочным прогнозированием, моделированием и другими работами.
Разрабатываемая информационная система позволит модернизировать управление водным хозяйством, повысить эффективность использования водных ресурсов и их прогнозирования, а также обеспечит мониторинг их текущего состояния. Основная задача системы - обеспечение прозрачности, автоматизации и анализа при принятии решений, связанных с использованием и охраной водных ресурсов.
Внедрение системы позволит создать единую цифровую платформу для учета и управления водными ресурсами, повысить прозрачность и эффективность их использования, а также делать более качественный анализ и прогнозы для предотвращения чрезвычайных ситуаций. На сегодня завершается разработка модулей для учета воды и оперативного мониторинга текущего состояния водных ресурсов. После завершения этой работы планируется пилотное тестирование системы и обучение пользователей", - сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Аслан Абдраимов.
28.01.2025, 21:01 40916
В Казахстане продлили пилотный проект по биометрии для бизнеса
Идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Пилотный проект по биометрической идентификации личности при выписке ЭСФ продлили до 2026 года. Соответствующие поправки внес Минфин в правила и сроки реализации пилотного проекта по использованию средств биометрической идентификации в информационной системе электронных счетов-фактур, сообщает Telegram-канал "Параграф".
Пилотный проект реализуется с 31 марта 2023 года по 31 декабря 2025 года в целях содействия налогоплательщикам по исключению факта осуществления взаиморасчетов с неблагонадежными поставщиками посредством ИС ЭСФ на территории РК в отношении налогоплательщиков, подлежащих регистрации в ИС ЭСФ.
В случае выявления в отношении участника ИС ЭСФ риска на основе системы управления рисками биометрическая идентификация проводится только один раз в день без ограничения количества выписки ЭСФ.
При этом общее количество проведений биометрической идентификации не должно превышать 3 раз в течение календарного месяца, без ограничения количества выписки ЭСФ в таком месяце (ранее было 7 раз).
28.01.2025, 19:49 45151
В Казахстане импортозависимость рынка медикаментов достигла 81,8%
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по защите и развитию конкуренции провело анализ рынка услуг оптовой реализации лекарственных средств. Результаты анализа показали высокий интерес со стороны субъектов предпринимательства, при этом 51 из них занимает доминирующее положение с рыночными долями от 15 до 75,4%, сообщает перс-служба ведомства.
Агентство считает, что причинами монополизации являются избыточное государственное регулирование, не способствующее развитию ценовой конкуренции, и высокая импортозависимость, достигшая 81,8%", - говорится в сообщении.
Вопрос избыточного ценового регулирования агентство совместно с Министерством здравоохранения прорабатывает в рамках дорожной карты по развитию конкуренции, одной из ключевых задач которой является поэтапное дерегулирование цен до 2026 года. В 2023 году был реализован первый этап. По информации уполномоченного органа в сфере здравоохранения, результаты показали, что из 302 дерегулированных лекарственных средств 208 реализовывались в аптеках в среднем на 11,5% ниже ранее утвержденных предельных цен.
С января 2025 года Министерство здравоохранения планирует расширить список дерегулированных препаратов до 952.
Агентство считает, что причиной высокого уровня импортозависимости являются сдерживающие факторы, такие как отсутствие собственного производства фармацевтических субстанций, что не позволяет полностью локализовать производство местных препаратов. Кроме того, отечественные товаропроизводители (ОТП) выпускают низкорентабельные генерические препараты, которые не способны конкурировать с иностранными аналогами и остаются невостребованными вне государственного заказа и за пределами территории республики. В результате этих факторов объемы производства препаратов ОТП снизились с 31,9% до 18,2% в 2023 году", - сообщили в АЗРК.
Ранее АЗРК выявило способствующие удорожанию лекарств в Казахстане проблемные аспекты. Причинами, способствующими необоснованному завышению цен на медикаменты, являются несовершенство нормативных правовых актов Минздрава, заявили в агентстве.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?