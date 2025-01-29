Социнспекторы провели в 2024 году более 2,6 тыс. проверок с целью защиты прав социально уязвимых категорий населения

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года государственными инспекторами социальной защиты во всех регионах Казахстана проведено 2695 проверок, из которых 741 - в рамках профилактического контроля, 751 - внеплановая, 1203 - по требованию прокуратуры. Об этом сообщили в Министерстве труда и соцзащиты населения.





По итогам проверок выдано 1087 предписаний об устранении выявленных нарушений, а также наложено 973 административных взыскания в виде штрафов на общую сумму 230,3 млн тенге.





Государственным контролем охвачены: акиматы - 178, отделы и управления местных исполнительных органов - 112, государственные учреждения - 117, детские сады - 470, школы - 805, колледжи, лицеи - 145, больницы, поликлиники - 89, центры оказания специальных социальных услуг - 101, реабилитационные центры - 11, магазины - 22, торговые дома - 39, ИП - 50, дома культуры - 12, архивы, музеи - 13, банки - 12, кафе, рестораны, гостиницы - 33, нотариусы - 4, санатории - 8, отделения АО "Казпочта" - 9, пункты полиции - 8, стоматологии - 4, автобусные парки, авто-, ж/д вокзалы, аэропорты - 9, библиотеки - 4, ДЮСШ, спортшколы - 16 и другие.





Департаментом Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Атырауской области на основании обращения общественного объединения лиц с инвалидностью проведена внеплановая проверка ресторана по факту отсутствия доступа для лиц с инвалидностью. По результатам проверки субъект привлечен к административной ответственности в виде штрафа, а также внесено предписание об устранении выявленных нарушений", - отметили в Минтруда.





Напомним, с 1 июля 2023 года, после вступления в силу Социального кодекса РК, в стране внедрен институт государственных инспекторов социальной защиты. В их компетенцию входит контроль за соблюдением законодательства в области социальной защиты лиц с инвалидностью, предоставления специальных социальных услуг и социального обеспечения.