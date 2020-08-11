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Совет директоров изменил состав правления KASE

10.08.2020, 21:19 4375
Нур-Султан. 10 августа. Kazakhstan Today - Решением совета директоров KASE от 7 августа досрочно прекращены полномочия Иделя Сабитова в качестве заместителя председателя правления. На должность c 10 августа со сроком полномочий до 30 июня 2023 года избран Адиль Мухамеджанов, передает Kazakhstan Today. 
 
С учетом этого решения состав правления KASE определен в количестве пяти лиц: Алина Алдамберген - председатель правления, Ермек Мажекенов - заместитель председателя правления, Адиль Мухамеджанов - заместитель председателя правления, Наталья Хорошевская - заместитель председателя правления, Андрей Цалюк - заместитель председателя правления.
 
Идель Сабитов присоединился к команде KASE в 1993 году, а в состав правления биржи вошел в 2002 году. За время работы на бирже Идель Сабитов являлся участником и руководителем ряда ключевых проектов развития биржевой инфраструктуры, в частности, развития торговых систем, внедрения новых методов торгов и финансовых инструментов, развития клиринговой деятельности, внедрения центрального контрагента на биржевых рынках. Идель Сабитов является разработчиком первой торговой системы KASE. 
 

Благодарим Иделя Сабитова за существенный вклад в развитие фондового рынка и деятельность биржи на должности заместителя председателя правления", - сказала председатель совета директоров KASE Алия Молдабекова.

 
Адиль Мухамеджанов, избранный заместителем председателя правления KASE, в разные годы занимал руководящие должности в департаменте монетарных операций Национального банка РК, имеет большой опыт в области управления активами, анализа рисков инвестиционных проектов, инвестиционного консалтинга.
 

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