Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил меры по противодействию терроризму

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Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил меры по противодействию терроризму26.12.2016
  • Фото: military-kz.ucoz.org
Государство  21:25
Санкт-Петербург. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Cовета коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, в заседании также приняли участие президенты России, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.

"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира. Количество проблемных горячих точек не уменьшается", - сказал на открытии мероприятия президент России Владимир Путин.

В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе меры по противодействию терроризму, заключили в пресс-службе.
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