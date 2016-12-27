Совет коллективной безопасности ОДКБ обсудил меры по противодействию терроризму

Санкт-Петербург. 24 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял участие в заседании Cовета коллективной безопасности ОДКБ, сообщила пресс-служба Акорды.
По информации пресс-службы, в заседании также приняли участие президенты России, Армении, Кыргызстана и Таджикистана, передает Kazakhstan Today.
"Мы знаем, как непросто складываются отношения во многих регионах мира. Количество проблемных горячих точек не уменьшается", - сказал на открытии мероприятия президент России Владимир Путин.
В ходе заседания участники обсудили актуальные вопросы повестки дня, в том числе меры по противодействию терроризму, заключили в пресс-службе.
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