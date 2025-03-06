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Совместные проекты в сфере АПК и водных ресурсов обсудил Бектенов с представителем FAO
Портфель организации в стране состоит из 55 проектов
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов обсудил с региональным представителем по Европе и Центральной Азии Виорелом Гуцу сотрудничество в сфере агропромышленного комплекса и водных ресурсов, сообщает пресс-служба кабмина.
В частности, стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых между президентом Касым-Жомартом Токаевым и главой продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Цюй Дунъюем. Внимание уделено реализации совместных проектов в рамках "Программы партнерства Казахстан - FAO". Портфель организации в стране состоит из 55 проектов.
Казахстан является лидером по производству и экспорту зерновых и масличных культур в Центрально-Азиатском регионе. Мы намерены активно развивать переработку сельхозпродукции и увеличить долю продукции с высоким переделом до 70%. В предстоящие три года планируем реализовать более 600 инвестиционных проектов в АПК на $4,8 млрд. FAO является важным стратегическим партнером в достижении этих целей", - подчеркнул Олжас Бектенов.
На сегодня в глобальном индексе продовольственной безопасности Казахстан занимает 32-е место из 113. Отечественная сельхозпродукция экспортируется в 80 стран мира. По итогам прошлого года рост валовой продукции составил 13,7%.
В свою очередь Виорел Гуцу отметил значительный потенциал Казахстана в агропромышленном секторе и подчеркнул важность расширения сотрудничества для устойчивого развития сельских территорий.
Казахстан активно стремится развивать сельское хозяйство, внедряя инновационные подходы и технологии, а также улучшать доступ к финансированию и инвестициям. В июле 2018 года Казахстан ратифицировал базовое соглашение между правительством Казахстана и FAO. Неотъемлемой частью данного соглашения является "Программа партнерства FAO - Казахстан" (ФКПП). Ключевыми направлениями ФКПП, финансируемой Министерством сельского хозяйства Казахстана, станут повышение продовольственной безопасности, цифровизация агробизнеса, устойчивое управление ресурсами и развитие экспортного потенциала, что будет способствовать устойчивому росту сельских территорий и улучшению жизни сельчан", - пояснил Гуцу.
Также стороны намерены сотрудничать в сфере водных ресурсов. Казахстан осуществляет масштабную модернизацию водного сектора, в том числе строительство 20 новых и реконструкцию не менее 15 действующих водохранилищ. Также в стране предстоит провести реконструкцию и цифровизацию более 3,5 тыс. км ирригационных каналов.
Участники встречи затронули и тему Каспия. Они подчеркнули, что решение экологической проблемы в Каспийском море должно стать приоритетом долгосрочного международного взаимодействия.
По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению взаимодействия для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и успешной реализации совместных инициатив.
Для справки
Food and Agriculture Organization (FAO) - продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, основной задачей которой является борьба с голодом. FAO выступает в качестве форума, где развитые и развивающиеся страны на равных обсуждают и согласовывают политические решения в сфере продовольственной безопасности.