Кызылорда. 3 августа. Kazakhstan Today - Современный придорожный комплекс строится в Кызылординской области вдоль трассы Западный Китай - Западная Европа, передает Kazakhstan Today.

Объект включает ресторан на 300 мест, место общественного питания на 150 мест, отель, кемпинг, торгово-развлекательную зону, пункт медицинской помощи, станцию технического обслуживания автомобилей, автозаправочную станцию, торговую точку и автомойку, передает Kazakhstan Today.

Место строительства придорожного комплекса накануне посетил Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков, который с рабочим визитом совершил объезд населенных пунктов Жанакорганского района и ознакомился с его социально-экономическим развитием.

Аким региона также побывал на сернокислотном заводе ТОО "СЗЗ-У" и встретился с его сотрудниками. В 2013 году была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 420 киловатт в час, которая обеспечивает предприятие электроэнергией. Завод производит около 500 тыс. тонн продукции в год, 1,5 тыс. тонн в день. Здесь работают 285 человек.

Далее Искаков посетил физкультурно-оздоровительный спортивный комплекс в поселке Жанакорган. В комплексе около 300 юношей и девушек занимаются в семи секциях.

ТОО "Байкен-У", которое также посетил глава региона, методом подземного выщелачивания производит более 1000 тонн природного урана в год и обеспечивает постоянной работой 500 человек.

Аким области ознакомился с состоянием автодороги Жанаарык - Келинтобе и принял участие в церемонии открытия медицинской амбулатории в селе Озкент в рамках государственно-частного партнерства. В амбулатории предусмотрены приемное отделение, лаборатория, процедурная, смотровые кабинеты.

Открытие социального объекта является торжественным событием для жителей каждого населенного пункта. Лечебная амбулатория, которая открылась сегодня, будет работать во благо народа. Учреждение, во-первых, содействует улучшению здоровья жителей, во-вторых, обеспечит работой определенную часть народа, также повлияет на экономическую ситуацию. Теперь планируется, что в ближайшее время в Жанакорганском районе будет построено 6 амбулаторных центров", - сказал глава региона.

В рамках государственно-частного партнерства состоялась церемония открытия еще одной медицинской амбулатории - в поселке Акуйик.

Затем глава региона посетил областной Центр олимпиад и дополнительного образования. В настоящее время 150 детей из Арыси бесплатно отдыхают в центре. Для детей организовывают психологические тренинги, экскурсии в горы, работают различные кружки.

Аким области посетил и АО "Шалкия-Цинк ЛТД", где заняты около 450 человек. Планируется обрабатывать продукцию горно-обогатительного комбината гидрометаллургическим методом и получать свинцовый цинк со свинцом, медью, серебром и другими редкими металлами. Для этого рядом с горно-обогатительным комбинатом будет построен металлургический завод.

Искаков посетил школу-лицей №195 в поселке Жайылма и проверил готовность к новому учебному году и отопительному сезону. Глава региона поручил специалистам обратить внимание на подготовительные работы и принять своевременные меры.

Поездка завершилась знакомством с реставрацией городища Сыганак. Как напомнили в пресс-службе акима региона, ученые международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмета Яссауи ведут здесь археологические исследования с 2003 года. В результате раскопок, проведенных в рамках программы "Культурное наследие", перед восточными воротами города была обнаружена мечеть-медресе, построенная в XIV веке.

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