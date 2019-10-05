Создана Государственная комиссия по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Казахстана

Нур-Султан. 4 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О создании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан" от 30 сентября 2019 года №176, передает Kazakhstan Today.

Создать Государственную комиссию по подготовке к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан", - говорится в документе.

Государственной комиссии поручено до 25 декабря 2019 года разработать Концепцию празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан до 29 февраля 2020 года разработать и утвердить План мероприятий по празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Государственная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Государственной комиссии. Председателем Государственной комиссии является президент Республики Казахстан. Состав Государственной комиссии формируется из числа известных государственных и общественных деятелей, представителей политических партий, неправительственного сектора.

Задачей Государственной комиссии является подготовка к празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан в 2021 году.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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