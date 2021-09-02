Создать национальную систему биологической безопасности поручил Токаев

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев поручил создать в стране национальную систему прогнозирования биологической безопасности, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Должна быть создана национальная система, которая будет заниматься прогнозированием биологической безопасности страны. Данная мера предусмотрена соответствующим законопроектом. Прошу парламент принять данный законопроект до конца текущей сессии", - сказал Касым-Жомарт Токаев в своём послании народу Казахстана.

По словам главы государства, многие отечественные лаборатории, которые проводят медицинскую экспертизу, не соответствуют международным стандартам.

В рамках проекта "Здоровье нации" необходимо оснастить высокотехнологичным оборудованием не менее 12 лабораторий. Благодаря этому до 90% наших лабораторий будут работать в соответствии с международными требованиями", - отметил президент.

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