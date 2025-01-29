Создать "школу акимов" в Казахстане поручил президент

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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата, - Для реализации намеченных задач требуется эффективная работа всего государственного аппарата, заявил президент на расширенном заседании правительства.





Внедрение прямой выборности акимов привело к появлению новой категории государственных служащих - избираемых управленцев. Это свыше 2,5 тысячи руководителей. Среди них все больше тех, кто ранее не работал на государственной службе, в том числе и молодежи. Поэтому становится актуальным вопрос комплексной подготовки избранных акимов и руководителей разного уровня. Поручаю правительству совместно с Агентством по делам госслужбы запустить обучающий проект "Школа акимов". При этом надо учесть положительный опыт партии Аmanat, которая уже проводит такую работу", - сообщил глава государства.





Главная задача госаппарата - решение насущных проблем граждан, что невозможно без постоянной коммуникации с ними, подчеркнул Токаев.





Поэтому особое внимание следует обратить на обращения населения. Только в администрацию президента в прошлом году поступило свыше 50 тысяч обращений, а во все государственные органы страны - почти четыре миллиона. Данный показатель увеличивается из года в год. С одной стороны, это говорит о том, что люди поверили в концепцию "слышащего государства". Но, с другой, очевидно, что их вопросы не находят своего решения в ходе повседневной работы государственных органов. Поэтому требуется провести основательную работу над ошибками. Как правило, за обращениями стоят судьбы людей, поэтому нужна полная вовлеченность всех уполномоченных структур", - добавил президент.





Он отметил, что многие проблемы, в том числе вызвавшие общественный резонанс, при своевременной и качественной информационной работе могли быть сняты в превентивном порядке. Поэтому необходима продуманная коммуникационная стратегия.





Деятельность правительства и акимов должна быть открытой и понятной как для населения, так и для внешнего мира. Большое значение здесь имеют и личные приемы граждан у первых руководителей. Именно руководители регионов, городов, районов должны работать в прямом контакте с гражданами. В то же время партнерство государства и общества требует ответственности и со стороны граждан", - считает Токаев.





Он еще раз подчеркнул, что принцип "закон и порядок" должен глубоко укорениться в общественном сознании.





Важно продвигать и воплощать на практике принцип нулевой терпимости к правонарушениям. Соответствующая работа должна быть организована на всех уровнях, прежде всего, акимами регионов. Однако при введении ограничений или штрафов следует руководствоваться здравым смыслом, причем со стороны как государства, так и общественных активистов. Весь мировой опыт показывает, что без мер принуждения добиться порядка невозможно, и поэтому нужно с пониманием относиться к действиям государства", - заявил президент.





По его словам, отдельные граждане превращают Казахстан в объект насмешек.





В то время как многие иностранцы восхищаются нашими достижениями и успехами, рассказывают о них всему миру, кое-кто из наших соотечественников, в том числе представители шоу-бизнеса, молодые люди, именующие себя "общественными активистами", даже депутаты, чернят репутацию Казахстана. Это совершенно не поддается пониманию", - сказал глава государства.