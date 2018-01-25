Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Сенатор Дарига Назарбаева предложила создать в Казахстане специализированный военный телеканал, передает Kazakhstan Today.

Накануне члены комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената во главе с Назарбаевой посетили Национальный университет обороны имени первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации. Гостям показали учебные лаборатории, где проходит внедрение новых форм и методов обучения, посредством которых участники в режиме реального времени обмениваются графической, текстовой, мультимедийной информацией, ведут рабочую карту и принимают решения о том, как управлять воинскими соединениями и частями, сообщили в пресс-службе палаты.

Депутаты осмотрели библиотечный фонд университета и Военный научно-исследовательский центр, где проводятся разработки по современным видам и образцам вооружения и военной техники с учетом перспективы дальнейшего их изготовления на мощностях отечественного оборонно-промышленного комплекса.

"Сенаторы подняли ряд вопросов, касающихся повышения качества обучения, а также высказали свои предложения. В частности, Назарбаева предложила рассмотреть возможность подготовки в Национальном университете обороны иностранных слушателей на платной основе, а также создать специализированный военный телеканал, пропагандирующий воинскую службу", - отметили в пресс-службе.

Ознакомившись с перспективными исследованиями военной науки, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената оставила запись в книге почетных гостей.

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