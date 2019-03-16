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Астана. 15 марта. Kazakhstan Today - Специалисты 23 санитарно-карантинных пунктов на границе Казахстана защищают республику от опасных заболеваний, передает Kazakhstan Today.

На всех международных постах размещены 23 санитарно-карантинных пункта, которые обеспечивают контроль за недопущением ввоза особо опасных и карантинных инфекций. Пункты находятся на всех железнодорожных, морских и воздушных переходах страны, пишет Zakon.kz

Чаще всего казахстанцы завозят в страну из-за границы холеру. Также известны случаи заболевания лихорадкой Денге (по одному случаю в 2014 и 2015 году) и малярии (2015 - 1, 2016- 2, 2017 - 1). При подозрении на опасное заболевание экипаж самолета или проводники поездов обязаны сообщить диспетчерам о наличии больного пассажира, после чего все специальные службы приводятся в действие.

О защите страны от эпидемий рассказал и.о. руководителя Департамента охраны общественного здоровья на транспорте Бауржан Асаинов.

У нас есть постановление главного санитарного врача №9, которое определяет алгоритм действий всех служб, в том числе авиаперевозчиков. Они обучены и знают, как вести себя при возникновении таких ситуаций. При возникновении симптомов инфекционного заболевания (повышенная температура, частый стул, катаральное явление) командир судна дает команду бортпроводнику минимизировать контакт заболевшего с остальными пассажирами. Его пересаживают в хвост самолета, выделяются отдельный туалет, то есть изолируют его. Пассажирам же предоставляются средства защиты: перчатки и маски. Экипаж передает сообщение диспетчеру на землю о подозрении на инфекционное заболевание, после чего все наземные службы приводятся в боевую готовность (инфекционисты, скорая помощь, врачи, министерство здравоохранения)", - рассказал глава ведомства.

Несколько дней назад подобный случай произошел с пассажиром, летевшим из Индии. По словам Асаинова, за три часа до посадки самолет в ведомство поступило донесение, что у экипажа есть подозрение на холеру.

Мы задействовали все службы: скорую помощь, дезинфекционистов (обрабатывают борт, пассажиров, багаж и ручную кладь, трап самолета, автобус и так далее - прим. автора), инфекционистов (заходят первыми для вынесения предварительного диагноза по внешним признакам. - Прим. автора). В данном случае инфекционист исключил холеру, поскольку симптомы были нехарактерными. Но мы все мероприятия все равно провели, все 136 пассажиров и члены экипажа заполнили анкеты для того, чтобы мы имели возможность отследить их передвижения и передать информацию о транзитных пассажирах в страну их следования. Это международные правила - информировать о таких случаях", - подчеркнул спикер.

Из всех пассажиров рейса в Астану прибыли только 30, в том числе 18 иностранных граждан и 12 казахстанцев. Информация о них была передана в Департамент охраны общественного здоровья Астаны - для своевременного проведения консультативной и предупредительной работы, установления наблюдения, проведения лечения по необходимости.

Человек, у которого было подозрение на холеру, и его друг, с кем он находился в тесном контакте, отказывались от госпитализации, но мы их все равно направили, потому что одно дело осмотреть пациента визуально, другое дело - взять анализы и провести микробиологические исследование и подтвердить диагноз лабораторно. Но ничего страшного не случилось. Все отработали в штатном режиме. Не знаю, почему ажиотаж такой вокруг этого случая создали. У нас в прошлом году было несколько таких случаев, тоже из Индии. Пути передачи инфекции там - вода. А через воду инфекция очень быстро распространяется. Тем более часто люди долго там находятся, 40 дней употребляют эту воду и пищу. У местных жителей может уже есть устойчивость, а приезжаем мы, и для нас это опасно", - говорит Асаинов.

По его словам, для выявления заболевших в международных аэропортах Казахстана имеются тепловизоры, которые показывают температуру человека.

Если у вас 37-38 градусов, то мы на тепловизоре сразу видим, что вы болеете. После выявления мы подходим к человеку, осторожно объясняем все, сопровождаем к себе в служебное помещение, меряем температуру еще раз и с медпунктом проводим совместные профилактические мероприятия. Там же мы узнаем все обстоятельства, и если видим, что есть необходимость вмешательства инфекциониста, то отправляем человека в инфекционное отделение. Это международная практика. Тепловизоры проверяют температуру человека как при входе на посадку, так и при выходе из самолета", - добавил глава ведомства.

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