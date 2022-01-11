Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов - Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны РК и командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Обстановка на территории Казахстана стабилизируется и находится под контролем госорганов власти. Хочу поблагодарить командование миротворческих подразделений за оказание помощи казахскому народу. Взятие под охрану миротворцами стратегических объектов позволило нам высвободить значительную часть сил и средств внутренних органов и вооруженных сил, которые брошены на борьбу с террористами", - сказал исполняющий обязанности заместителя министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

Распределение миротворческих сил на всей территории Казахстана завершилось.

Отмечается, что миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алматы и прилегающих к мегаполису районах. Охрана стратегических объектов позволила перебросить значительные силы казахстанских силовиков на борьбу с террористами.





Напомним: в РК возбуждены 125 уголовных дел, задержаны около 6 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.