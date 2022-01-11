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Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов - Минобороны РК

09.01.2022, 23:24 17531
Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов - Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 9 ЯНВАРЯ - Спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов. Об этом говорится в совместном заявлении Министерства обороны РК и командования Коллективными миротворческими силами ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Обстановка на территории Казахстана стабилизируется и находится под контролем госорганов власти. Хочу поблагодарить командование миротворческих подразделений за оказание помощи казахскому народу. Взятие под охрану миротворцами стратегических объектов позволило нам высвободить значительную часть сил и средств внутренних органов и вооруженных сил, которые брошены на борьбу с террористами", - сказал исполняющий обязанности заместителя министра обороны Казахстана Султан Камалетдинов.

 
Распределение миротворческих сил на всей территории Казахстана завершилось.
 
Отмечается, что миротворцы охраняют важные военные, государственные и социально значимые объекты в Алматы и прилегающих к мегаполису районах. Охрана стратегических объектов позволила перебросить значительные силы казахстанских силовиков на борьбу с террористами.

Напомним: в РК возбуждены 125 уголовных дел, задержаны около 6 тыс. человек, среди них есть значительное количество иностранцев.
 

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Токаев освободил от должностей Баттакова и Жаилганову

11.01.2022, 19:10 4356
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы об освобождении от должностей Ерлана Баттакова и Анар Жаилгановой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Указом главы государства Баттаков Ерлан Еркинович освобожден от должности управляющего делами президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, указом президента Жаилганова Анар Нуралыкызы освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.

Как сообщалось ранее, председателем Агентства РК по делам госсулжбы назначен Дархан Жазыкбаев. Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев.
 

Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы

11.01.2022, 18:57 3831
Жазыкбаев назначен председателем Агентства РК по делам госсулжбы
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, говорится в указе президента Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Распоряжением главы государства Дархан Жазыкбаев освобожден от должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Акорда.
 

Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития

11.01.2022, 18:56 3911
Аскар Умаров назначен министром информации и общественного развития
Фото: primeminister.kz

НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Министром информации и общественного развития Казахстана назначен Аскар Умаров, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Аскар Умаров родился в 1976 году в Алматы.

Окончил университет «Туран» по специальсности "экономист". Проходил стажировку в Израиле и Польше

Трудовой стаж:

Специалист по экономике в республиканском центре проблем культуры (1997);

Специалист по маркетингу издательского дома «БИКО» (1998 - 1999);

Корреспондент, обозреватель, заведующий отдела политики ТОО «Новости Недели» (2001 - 2004);

Шеф-редактор, заместитель директора ДИАП АО «РТРК «Казахстан» (2004 - 2006);

Главный менеджер АО «КазМунайГаз» (02.2007 - 10.2007);

Креативный директор ТОО «Infinity Communication» (10.2007 - 10.2008);

Первый заместитель генерального директора ТОО «Нур Media» (10.2008 - 01.2010);

Вице-президент НАО «Тюркская академия» (10.2011 - 01.2013);

Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» (04.2014 - 09.2014);

Президент «Общественного фонда «КазБизнесМедиа» (09.2014 - 04.2017);

Генеральный директор МИА «Казинформ» (04.2017 - 2020);

Председатель правления АО МИА «Казинформ» (01.2020 - 08.2021);

Вице-министр информации и общественного развития РК (с 08.2021).

Прочие должности:

Член Национального совета общественного доверия при президенте Республики Казахстан (с 01.2021)

Впервые в должности министра.

Токаев утвердил новый состав правительства.

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Пограничники взяли на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу"

11.01.2022, 18:56 3911
Фото: пресс-служба КНБ РК
АЛМАТЫ. 11 ЯНВАРЯ - Личный состав департамента погранслужбы КНБ РК по Алматинской области совместно с правоохранительными органами и воинскими формированиями принимали непосредственное участие в обороне акимата и стратегически значимых объектов Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Во время митинга преступники попытались захватить телевизионную и радиовещательную башню "Коктобе", с которой бандиты намеревались организовать выступление, выдвинуть свои требования, однако пограничники отразили нападение, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Пограничниками также был взят на контроль периметр селезащитной плотины "Медеу".
 
В активной фазе контртеррористической операции военнослужащие департамента, совместно со специальным подразделением ПС КНБ выявляют и ловят преступников, а также лиц пытающихся незаконно скрыться за границей.
 
Подразделения пограничных войск несут боевое дежурство на объектах по настоящее время.
 
Напомним, территориальными подразделениями пограничной службы с начала контртеррористической операции как самостоятельно, так и в составе совместных с правоохранительными органами групп задержано по подозрению в участии в антиобщественных акциях 366 лиц, из которых шестеро получили ранения при оказании сопротивления.
 

Акчулаков занял пост министра энергетики

11.01.2022, 18:41 3341
Акчулаков занял пост министра энергетики
Фото: Kazenergy.com
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Новым министром энергетики Казахстана назначен Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Болат Акчулаков родился 9 апреля 1971 года в Гурьеве (ныне Атырау). 
 
Закончил Казахскую государственную академию управления, факультет по учету и экономической кибернетике, по специальности "экономист", в 1998 году - образовательный центр нефтегазовой промышленности (Алматы), по специализации "оценка контрактов на недропользование" и "экономика нефтедобычи".
 
Трудовой стаж: 
 
Экономист, главный экономист Alem Bank Kazakhstan (1994 - 1995);
 
Начальник отдела, директор департамента Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995 - 1997);
 
Старший эксперт, менеджер, главный менеджер, заместитель Директора Департамента ЗАО ННК "Казахойл" (1997 - 2001);
 
Бизнес-аналитик, менеджер, финансовый директор Commonwealth and British Services Ltd. (2001 - 2003);
 
Исполнительный директор по управлению долями СП ЗАО ННК "Казмунайгаз" (2003 - 2006)
 
Вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан (2006-2008);
 
Управляющий директор по вопросам управления электроэнергетическими и нефтегазовыми активами АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" (01.2009 - 17.06.2010);
 
Генеральный директор ТОО PSA (07.2010 - 10.2011);
 
Президент АО "Национальная компания "КазМунайГаз" (10.2011-12.2011);
 
Вице-министр нефти и газа (01.2012 - 25.08.2014);
 
Генеральный директор ТОО Almex Petrochemical (09.2014 - 02.2016);
 
Генеральный директор объединения юридических лиц "Казахстанская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY (01.02.2016-11.2017);
 
Вице-министр энергетики Республики Казахстан (11.2017-04.2019);
 
Генеральный директор ассоциации KAZENERGY (03.04.2019-04.2021);
 
Управляющий директор по управлению активами АО "ФНБ "Самрук-?азына" (с 04.2021) 
 
Прочие должности:
 
Член совета директоров АО "НК "КазМунайГаз" (2006-2009, с 26.04.2021);
 
Председатель совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (02.2008-10.2008), член совета директоров АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (с 22.06.2021);
 
Член совета директоров АО "НАК "Казатомпром" и АО "KEGOC" (02.2009-06.2010);
 
Президент Азиатско-Тихоокеанской федерации клубов ЮНЕСКО (с 09.2016);
 
Член совета директоров АО "Национальная компания "Казакстан темір жолы" (с 26.04.2021).
 
Впервые в должности министра. 
 
 

Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев

11.01.2022, 18:18 1186
Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев
Фото: inform.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Управляющим делами президента Республики Казахстан назначен Айбек Дадебаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Назначить Дадебаева Айбека Аркабаевича управляющим делами президента Республики Казахстан", - сказано на сайте Акорды.

 
Сообщается, что распоряжением главы государства Айбек Дадебаев освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Айбек Дадебаев родился 1 апреля 1980 года в городе Алматы.
 
В 2001 году окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана по специальности "документовед-международник"; в 2003 году - магистратуру Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай хана, магистр регионоведения.
 
2001 - 2002 годы - преподаватель кафедры менеджмента международного туризма Казахского государственного университета международных отношений и мировых языков;
 
2008 - 2011 годы - эксперт отдела межпарламентских связей и международного сотрудничества аппарата сената парламента Республики Казахстан, исполняющий обязанности помощника председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2011 - 2013 годы - атташе, третий секретарь постоянного представительства Республики Казахстан в ООН, Женева;
 
2013 - 2019 годы - заместитель заведующего, заведующий секретариатом председателя сената парламента Республики Казахстан;
 
2019 - 2021 годы - заместитель начальника канцелярии президента Республики Казахстан;
 
С 28 мая 2021 года - заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
 
Имеет дипломатический ранг Советника II класса.
 
Награждён медалью "Ерен енбегі ушін".
 

Абаев назначен министром культуры и спорта РК

11.01.2022, 18:14 4896
Абаев назначен министром культуры и спорта РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Даурен Абаев назначен министром культуры и спорта Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Абаева Даурена Аскербековича министром культуры и спорта Республики Казахстан, говорится в указе президента РК "О составе правительства Республики Казахстан". 
 
Указом главы государства Даурен Абаев освобожден от должности первого заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
 

Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента РК

11.01.2022, 17:58 7501
Балаева назначена заместителем руководителя администрации президента РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Указом президента Республики Казахстан Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации президента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Назначить Балаеву Аиду Галымовну заместителем Руководителя администрации президента Республики Казахстан, говорится в указе президента, опубликованном на сайте Акорды.
 
Аида Балаева родилась в 1974 году в Алматинской области. 
 
В 2000 году окончила Алматинский государственный университет имени Абая, в 2007 году — Казахский национальный аграрный университет. 
 
В 1999-2002 годы работала ведущим специалистом, главным специалистом, начальником отдела Алматинского областного управления информации и общественного согласия. 
 
В 2002-2004 ггоды — начальник отдела анализа и координации общественно-политических процессов Алматинского городского управления информации и общественного согласия. 
 
В 2004-2005 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления информации по городу Алматы. 
 
В 2005-2008 годы — заместитель директора, директор департамента внутренней политики города Алматы. 
 
В 2008-2010 годы — начальник управления внутренней политики города Астаны. 
 
В 2010-2014 годы — заместитель акима города Астаны. 
 
В 2014-2019 годы — заведующий отделом внутренней политики администрации президента РК. 
 
В 2019-2020 годы — помощник президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК. 
 
4 мая 2020 года указом президента РК назначена министром информации и общественного развития РК. 18 января 2021 года указом президента РК переназначена министром информации и общественного развития РК.
 

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