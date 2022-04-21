Список недобросовестных поставщиков услуг создадут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК состоялось селекторное совещание, в ходе которого вице-министр Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На совещании было обсуждено исполнение комплексного плана по повышению качества автодорог и рассмотрены проблемные вопросы.

Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев поручил сформировать перечень недобросовестных поставщиков услуг и усилить работу по разработке проектно-сметной документации", - сообщили в пресс-службе МИИР РК.

Также в ходе совещания были рассмотрены причины недостаточной работы служб технического и авторского надзоров при реализации проектов. В связи с чем было поручено проведение следующих мер:

1. В рамках законопроекта по вопросам транспорта учитывать солидарную ответственность авторов проектов и служб технического надзора за образование дефектов в течение гарантийных сроков.

2. Включение инженеров проектов и инженеров по техническому надзору за строительством в круг субъектов коррупционных преступлений.

Помимо этого ведется перевод процесса оформления исполнительной документации в электронный формат - систему "Е-Курылыс".