Спортивный комплекс построят в Алматинской области за счет возвращенных активов

По поручению президента средства из Специального государственного фонда направляются на строительство социально значимых объектов в регионах

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Астана. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области. Проект реализуется в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом - Правительством выделено 1,1 млрд тенге на строительство спортивного комплекса в селе Жалагаш Кегенского района Алматинской области. Проект реализуется в рамках закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов". Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Спортивный комплекс предназначен для учебно-тренировочных занятий по общей физической подготовке и проведения соревнований. Проектом предусмотрено несколько залов для занятия боксом, борьбой и другими видами спорта.





Всего в 2024 году в Казахстане возведено 90 физкультурно-оздоровительных комплексов, большая часть из которых в сельской местности. Кроме того, правительством реализуется программа по масштабной инвентаризации спортивной инфраструктуры до конца 2025 года: планируется строительство 113 новых объектов и реконструкция 26 действующих спортивных учреждений.





На сегодня правительством из Специального государственного фонда выделено порядка 50,6 млрд тенге на строительство социально значимых объектов. В их числе четыре школы, в том числе одна музыкальная, спортивный комплекс, многофункциональный больничный комплекс, общежитие, два детских сада.





За счет средств субъектов закона "О возврате государству незаконно приобретенных активов" также ведется строительство ряда объектов социальной инфраструктуры в Аркалыке, Астане, Алматы.