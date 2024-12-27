Сразу делать выводы по фотографиям - это спекуляция - Ашимбаев прокомментировал версии крушения самолета в Актау

Ни одна из стран не заинтересована скрывать информацию, нужно дать возможность специалистам сделать выводы

Фото: МЧС РК

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Спикер сената парламента Казахстана Маулен Ашимбаев высказал мнение о распространившейся в интернете версии обстрела самолета, потерпевшего крушение близ Актау, передает корреспондент агентства.





Причины авиакатастрофы, характер повреждений самолета сейчас неизвестны. Работает специальная комиссия. Наши специалисты работают вместе с представителями Азербайджана и России. Сразу делать какие-то выводы и необоснованные заявления по фотографиям - это спекуляция. Прежде всего это показатель того, что некоторые люди хотят разогнать хайп на этом. Ни одна из стран не заинтересована скрывать информацию. Нужно дать возможность специалистам сделать выводы", - заявил спикер сената.





Трагедию также прокомментировал депутат сената Андрей Лукин. Он ответил, будут ли в расследовании случившегося участвовать иностранные специалисты.





На сегодня вопрос о привлечении специалистов из других стран пока не стоит. Я убежден, что наши специалисты обладают высоким профессионализмом и опытом. Если возникнет необходимость привлечения со стороны иностранных государств - она будет рассмотрена соответствующими компетентными органами. Пока другой информацией мы не располагаем", - сказал сенатор.





Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.





По информации Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, на борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.





Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.





МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.



