МЧС опубликовал список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.

Фото: МЧС

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Актау. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате авиакатастрофы погибли шесть граждан Казахстана, сообщили в Министерстве по ЧС РК.





Информация по гражданам Республики Казахстан погибшим в авиакатастрофе:





Тулесинов Сандибек Екибаевич, 1988 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;





Джумагулов Бауыржан Джумабаевич, 1985 года рождения, уроженец Мангистауской области, проживал в Жанаозене;





Махсудова Галина Растамбековна, 1978 года рождения, уроженка Мангистауской области, проживала в Актау;





Шаймерденова Гаухар Жумагатовна, 1975 года рождения, уроженка Алматы, проживала в Астане;





Сын Г. Шаймерденовой - Жумагат Эльдар, 2013 года рождения, проживал в Астане;





Джутаева Салима Аманжоловна, 1995 года рождения, уроженка Костанайской области, проживала в Караганде.





Напомним, с места крушения пассажирского самолета близ Актау в медицинские учреждения области доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. Личности троих граждан устанавливаются. Из них 11 пациентов в реанимации. В областную детскую больницу поступили двое детей, 11 и 16 лет.





primeminister.kz





Вчера правительственная комиссия во главе с вице-премьером прибыла в Мангистаускую областную многопрофильную больницу, сообщила пресс-служба правительства.





Канат Бозумбаев поручил ответственным лицам обеспечить качественное лечение и надлежащий уход, а также сообщил, что в Актау прибыла команда высококвалифицированных специалистов из ведущих научных медицинских центров страны. В их составе - реаниматологи, травматологи, хирурги, комбустиологи и другие специалисты.





Далее Канат Бозумбаев встретился с правительственной делегацией из Азербайджана. Вице-премьер переговорил с министром по чрезвычайным ситуациям Кямаледдином Гейдаровым и министром цифрового развития и транспорта Рашадом Наби Оглу Набиевым. Представители правительственной делегации из Азербайджана поблагодарили народ Казахстана за оказываемую помощь.