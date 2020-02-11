Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Среди пострадавших при столкновении двух катеров в Таиланде граждан Казахстана нет, передает Kazakhstan Today.

"Среди пострадавших граждан Казахстана нет", - сообщили в Министерстве иностранных дел РК.

10 февраля 2020 года в море у острова Пхукет (Таиланд) столкнулись два катера. На одном находился тайский экипаж, на втором – 39 российских туристов. По информации таиландских компетентных служб, в больницы доставлены 21 россиянин и три гражданина Таиланда. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

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