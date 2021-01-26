Сроки проведения таможенных проверок сокращены в три раза

Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В департаменте государственных доходов по Алматы сообщили об внесенных изменениях и дополнениях в кодекс РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан", передает Kazakhstan Today.

В соответствии с новыми нормами срок проведения камеральной таможенной проверки не должен превышать шестьдесят календарных дней, тогда как ранее он не должен был превышать шесть месяцев.

При этом, согласно новой редакции, в указанный срок не включается период времени между датой направления требований по представлению документов и сведений, предварительного акта камеральной таможенной проверки, запросов в другие государственные органы РК, банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, иные организации, государственные органы и иные организации другого государства-члена Евразийского экономического союза или государства, не являющегося членом Евразийского экономического союза, и датой получения документов и сведений, письменного возражения к предварительному акту камеральной таможенной проверки.

Кроме того, в четыре раза увеличен срок продления представления документов и сведений, который теперь может быть продлен таможенным органом исходя из мотивированного обращения проверяемого лица до двадцати календарных дней или двух месяцев со дня истечения установленного таможенным органом срока представления документов и сведений, старая редакция позволяла продлить срок на пять рабочих дней.

Вместе с тем законом введено новое понятие "недействительность таможенной проверки", проведенной с грубым нарушением требований по организации и проведению таможенной проверки. Таможенная проверка признается недействительной, если она проведена таможенными органами с грубым нарушением требований по организации и проведению таможенной проверки.

Также в новой редакции введено новое понятие комплексная выездная таможенная проверка, которая проводится на основе системы управления рисками.

Комплексные выездные таможенные проверки проводятся по полугодовому графику комплексных выездных таможенных проверок.

Форма полугодовых графиков комплексных выездных таможенных проверок определяется уполномоченным органом.

Внесение изменений в полугодовые графики комплексных выездных таможенных проверок не допускается.

Уполномоченный орган размещает график комплексных выездных таможенных проверок на своем интернет-ресурсе:

- на первое полугодие - до 25 декабря года, предшествующего году проведения комплексных выездных таможенных проверок;

- на второе полугодие - до 25 мая текущего календарного года проведения комплексных выездных таможенных проверок.

Периодичность комплексных выездных таможенных проверок, проводимых на основе системы управления рисками, в отношении проверяемого лица не должна быть чаще одного раза в год.

Законом установлены новые нормы о проведении проверок в связи с ликвидацией. Проверяемое лицо в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о ликвидации письменно сообщает об этом таможенному органу по месту своего нахождения с одновременным представлением заявления о проведении таможенной проверки в связи с подачей документов на ликвидацию. При этом таможенная проверка должна быть начата не позднее десяти рабочих дней после получения таможенным органом по месту нахождения проверяемого лица заявления о проведении таможенной проверки в связи с подачей документов на ликвидацию.

Законом также исключена процедура обжалования уведомления об устранении нарушений в уполномоченном органе - Министерстве финансов РК.

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