США окажет Казахстану содействие в возврате преступных активов

ВАШИНГТОН. 19 ИЮЛЯ - Делегация Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в ходе рабочей поездки в Соединенные Штаты Америки провела рабочие встречи с руководством департамента юстиции США, представителями ФБР и Всемирного банка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представители департамента юстиции США заверили в поддержке и готовности оказать казахстанской стороне содействие в поиске и возврате преступных активов из США в Казахстан", - информирует пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

В ходе встречи первый заместитель генерального прокурора Тимур Ташимбаев довел до сведения американского коллеги информацию о создании 5 июня указом главы государства межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, одной из основных целей которой является возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны.

Сообщается, что стороны пришли к взаимному мнению, что только слаженными совместными усилиями можно вести эффективную борьбу с транснациональной организованной преступностью и отмыванием преступных доходов.

Кроме этого, делегация Казахстана встретилась с представителями проекта Всемирного банка StAR Initiative (Инициатива по возвращению похищенных активов).

Со Всемирным банком обсудили вопросы поддержки усилий Казахстана по возврату преступно добытых активов, выведенных за рубеж, в том числе в офшорные юрисдикции, и проведению тренингов для прокуроров и следователей по указанному направлению сотрудничества.

Представители банка поддержали данные инициативы казахстанской стороны.

По итогам мероприятия стороны выразили удовлетворенность состоявшимся диалогом и наметили совместные шаги по дальнейшему взаимодействию.