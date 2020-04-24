США передали Казахстану медизделия и оборудование

PressMFAKZ

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - США передали казахстанским медикам средства защиты, передает Kazakhstan Today.

Продолжая тесное сотрудничество в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, представители Министерства иностранных дел Казахстана, ТОО "СК-Фармация" и посольства США в Нур-Султане приняли участие в передаче гуманитарного груза", - рассказали в пресс-службе Министерства иностранных дел РК.

Агентство по уменьшению военной угрозы при Министерстве обороны США передало Казахстану медицинские изделия и оборудование. Данная безвозмездная помощь включает в себя многоразовые комплекты индивидуальных средств защиты - комбинезон, маски, перчатки, очки.

В МИД пояснили, что ТОО СК "Фармация" является уполномоченным органом по получению и распределению всей гуманитарной помощи, предоставляемой Казахстану для борьбы против коронавирусной инфекции COVID-19.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства