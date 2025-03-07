06.03.2025, 14:08 60886
Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в праздничные дни
Фото: facebook/правительство для граждан
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - О том, как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в период празднования Международного женского дня и Наурыза, рассказали в госкорпорации "Правительство для граждан".
В субботу и воскресенье, 8 и 9 марта, ЦОНы и спецЦОНы РК работать не будут. Понедельник, 10 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов, работать в этот день они будут с 09.00 до 13.00", - сообщили в госкорпорации.
В дни празднования Наурыза нерабочими днями в ЦОНах и спецЦОНах будут 21, 22, 23 и 24 марта. Вторник, 25 марта, будет рабочим днем для дежурных ЦОНов и спецЦОНов. Прием посетителей - с 09.00 до 13.00.
Напомним, выходными днями в Казахстане объявлены 8-10 марта и 21-25 марта.
Актуальный список дежурных ЦОНов и спецЦОНов можно найти на официальной странице государственной корпорации в Instagram, а также узнать по номеру 1414.
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07.03.2025, 10:04 2041
Президент отметил ряд граждан государственными наградами
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК подписал указ "О награждении государственными наградами Республики Казахстан", сообщила пресс-служба Акорды.
За заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также за образцовое исполнение воинского и служебного долга наградить:
орденом "Айбын" II степени имени Бауыржана Момышулы
Абуеву Анаргуль Аманжоловну - начальника департамента Министерства по чрезвычайным ситуациям;
Айтмагамбетову Жулдыз Рахымовну - старшего инспектора Службы государственной охраны;
Ахметову Айман Рахмеджановну - старшего оперуполномоченного по особо важным делам Комитета национальной безопасности;
Канкину Куралай Темирболатовну - старшего помощника Генерального прокурора;
Мусатаеву Балжан Толеужановну - командира взвода войсковой части 44013 Министерства обороны;
орденом "Парасат"
Абильдину Каракат Тулкубаевну - генерального директора школы-студии "Қарақат", город Астана;
Жексенбай Бибигүл Нұрғалиқызы - депутата Сената Парламента;
Құспан Айгүл Сайфоллақызы - депутата Мажилиса Парламента;
Ногайбаеву Гульдану Рахымбековну - певицу-артистку КГКП "Государственная филармония имени А. Кашаубаева" Управления культуры, развития языков и архивного дела области Абай;
орденом "Құрмет"
Абдраимову Тлеукуль Шаимовну - инженера производственного участка "Шу" Жамбылского филиала РГП "Казводхоз" Министерства водных ресурсов и ирригации;
Абенову Кульпаш Кайроллаевну - привлекаемого оценщика РГП "Национальный центр аккредитации" Комитета технического регулирования и метрологии Министерства торговли и интеграции;
Абиеву Раису Леонидовну - руководителя КХ "Абиев А.А.", область Жетісу;
Агибаеву Раису Мухамедиевну - председателя медиагруппы Совета ветеранов города Астаны;
Азимкулову Адилет Срадиновну - ветерана труда, Туркестанская область;
Айтбаеву Шолпан Сашкеновну - ветерана труда, город Астана;
Гияги Розу Римовну - диспетчера Арысской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Шымкентское отделение магистрального пути", Туркестанская область;
Егизбаеву Сауле Абуталиповну - учителя КГУ "Школа-лицей информационных технологий № 187 имени М. Шокая (IT-школа-лицей"), Кызылординская область;
Елеуову Каракоз Тимирбековну - ветерана труда, город Алматы;
Земляную Людмилу Дмитриевну - директора ТОО "Жер су", Восточно-Казахстанская область;
Канапину Гульнару Бекежановну - аппаратчика-гидрометаллурга АО "Алюминий Казахстана", Павлодарская область;
Капенову Гульмиру Амангельдиевну - руководителя ТОО "BESTKZ.KST", город Костанай;
Караеву Бибигул Атшыбаевну - учителя КГУ "Общеобразовательная школа № 14" отдела образования по городу Жанаозену Мангистауской области№
Курмангалиеву Бикеш Кайдаровну - генерального директора ТОО "Центр развития цифровой экономики";
Мулдашеву Багдашжан Кадыржановну - директора ГККП "Хромтауский горно-технический высший колледж", Актюбинская область;
Одинцову Маргариту Владимировну - судью Верховного суда;
Сагинтаеву Аиду Кыстаубаевну - вице-провоста АОО "Назарбаев университет", город Астана;
Умбеталину Марал Абдрашовну - врача ГККП "Городская инфекционная больница", город Шымкент;
Хамитову Алмагуль Мажитовну - директора АО "Желаевский комбинат хлебопродуктов", Западно-Казахстанская область;
Хорошаш Галию Насибулловну - врача РГП "Национальный госпиталь Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан";
орденом "Еңбек Даңқы" III степени
Камбарову Баянкул Кожабергеновну - электросварщика ПО "Жезказганцветмет" имени К. Сатпаева" - филиала ТОО "Корпорация Казахмыс";
Мадимарову Анар Серикбаевну - шихтовщика ТОО "Таразский металлургический завод", Жамбылская область;
Нургалиеву Зинакул Абеновну - шихтовщика АО "Altyntau Kokshetau", город Кокшетау;
Санкибаеву Бахыткуль Куанышбаевну - машиниста крана вагоноремонтного депо ТОО "Ақ Жайық - 7", город Атырау;
Сарсенову Ботагоз Габитовну - дорожного мастера Ерейментауской дистанции пути филиала АО "НК "Қазақстан темір жолы" - "Павлодарское отделение магистральной сети";
медалью "Ерен еңбегі үшін"
Абельдинову Надежду Николаевну - офицера по особо важным делам Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
Арпабаеву Бибигуль Тулюгеновну - старшего приемосдатчика груза и багажа топливно-транспортного цеха ТОО "Усть-Каменогорская ТЭЦ";
Бакирову Карлыгаш Тастанбековну - врача ГКП "Городская поликлиника № 13", город Астана;
Жамалиеву Алиму Аманжоловну - старшего следователя по особо важным делам Департамента полиции города Астаны Министерства внутренних дел;
Жолдыбаеву Маржан Жолдыбаевну - дорожного рабочего Карагандинского областного филиала ТОО "Кажсервис";
Игбаеву Меруерт Асылхановну - заместителя директора департамента Министерства иностранных дел;
Кожамсеитову Макпал Камашовну - водителя троллейбуса ТОО "Алматыэлектротранс";
Молдыбаеву Гульшарат Токановну - оператора оперативно-диспетчерской службы АО "Астана-РЭК";
Русинову Ольгу Владимировну - начальника отдела АО "Казтелерадио", город Алматы;
Сарсембаеву Жанаркуль Оразалиевну - инспектора по качеству ТОО "Almaty turmystyq tehnika zavody", Алматинская область;
Сарымсакову Айну Аблаевну - председателя окружной избирательной комиссии № 7 города Шымкента;
Табергенову Айгуль Олжабаевну - руководителя проекта "Ранняя поддержка" благотворительного фонда "Дара", город Астана;
Турсинканбетову Еркежан Саятовну - заместителя генерального директора КФ "Фонд поддержки индустрии туризма и спорта", город Астана;
Шек Наталью Анатольевну - главного специалиста Национального Банка Республики Казахстан, город Астана;
медалью "Шапағат"
Алимбаеву Динару Тулегеновну - старшую медицинскую сестру КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг № 2 города Караганды";
Ауренову Мадину Даулеткановну - председателя и основателя ОО "Центр реабилитации и коррекции DEMEY", Восточно-Казахстанская область;
Васину Светлану Станиславовну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Жакупову Жанару Бексултановну - руководителя ТОО "Научно-исследовательское агентство "New Decision Group", город Алматы;
Михееву Елену Валериевну - участницу музыкального дуэта "Moon-Ай", город Астана;
Орынбаеву Алтынай Романқызы - руководителя отдела КГУ "Центр обучения языкам Кызылординской области";
Уаисову Гульмарию Кажагалиевну - ветеринарного врача Жанажолского сельского округа района Шал акына Северо-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы"
Ахановой Бакытжан Омаргалиевне - директору КГКП "Детская музыкальная школа" отдела образования по Уланскому району Восточно-Казахстанской области;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері"
Укыбасовой Талшын Мухадесовне - старшему консультанту Корпоративного фонда "University medical centre", город Астана;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген құрылысшысы"
Шелудько Ольге Николаевне - эксперту Департамента по Жамбылской области филиала по Южному региону РГП "Государственная вневедомственная экспертиза проектов" Министерства промышленности и строительства;
присвоить почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген өнеркәсіп қайраткері"
Ермановой Майре Журатбековне - флотатору Жезказганских обогатительных фабрик №№ 1, 2, 3 филиала ТОО "Корпорация Казахмыс" - ПО "Жезказганцветмет", город Жезказган.
07.03.2025, 08:38 7496
Утвержден план развития Щучинско-Боровской курортной зоны до 2029 года
Фото: borovoe.kz
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов подписал постановление об утверждении комплексного плана развития Щучинско-Боровской курортной зоны на 2025-2029 годы, сообщила пресс-служба правительства.
Документ содержит 118 мероприятий на 137,2 млрд тенге и направлен на развитие туристской инфраструктуры, транспортной логистики, цифровых решений, системы безопасности, а также на привлечение инвестиций.
Согласно плану, модернизация курорта охватит основные направления, включая создание круглогодичных туристских объектов, развитие экологического и спортивного туризма, строительство новых рекреационных зон. В частности, у озера Катарколь планируется организовать детские центры, спортивно-оздоровительные комплексы и круглогодичный аквапарк. В районе озера Жукей появятся кемпинги, глемпинги и новые туристские маршруты, а на Малом Чебачьем - станции проката, лодочные станции, береговая инфраструктура и пляжи.
Широко планируется развивать зимние виды отдыха, среди которых особым спросом пользуется катание на лыжах. Предполагается организация лыжных баз с прокатом спортивного инвентаря и наличием пункта питания и сувенирными лавками.
Для обеспечения комфортного доступа к курортной зоне будет построена транспортная инфраструктура, в том числе многоуровневые парковки с визит-центрами и пункты питания.
Ожидается, что реализация плана приведет к увеличению числа въездных туристов с 35 тыс. до 94 тыс. человек, росту занятости в сфере туризма с 22 тыс. до 32,5 тыс. человек и привлечению частных инвестиций в размере 22,7 млрд тенге. Доля туризма в экономике региона должна увеличиться с 1,4% до 3,5%.
Развитие курортной зоны укрепит позиции Казахстана на туристской карте региона, а также повысит привлекательность внутреннего туризма", - отметили в правительстве.
06.03.2025, 20:02 40266
Депутат предложил определить целесообразность большого числа СЭЗ
Бекбол Орынбасаров раскритиковал подходы по управлению специальными экономическими зонами
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты комитета сената по финансам и бюджету провели заседание круглого стола на тему "Улучшение инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса".
В ходе заседания обсуждались вопросы взаимодействия государства с бизнесом, меры государственной поддержки, инвестиционные налоговые льготы и преференции, а также эффективность вложений в экономику страны.
При этом депутат Бекбол Орынбасаров раскритиковал подходы по управлению специальными экономическими зонами (СЭЗ).
Мы создаем 15 СЭЗ. Туда уже входят те предприятия, которые уже и так давно работают на рынке. То есть их мы отдаем под ведение СЭЗ, и они начинают пользоваться определенными льготами. Зачем? Мы и так не можем дыру в бюджете закрыть, а мы тут еще даем льготы для действующих предприятий. Мне кажется, это вообще неправильно", - сказал депутат.
Бекбол Орынбасаров предложил определить целесообразность такого большого числа специальных экономических зон.
Ранее вице-министр национальной экономики Арман Касенов в ходе круглого стола в сенате озвучил предложение об отмене налоговых льгот на 1,3 трлн тенге.
19 февраля стало известно, что на территории шести крупнейших аэропортов Казахстана откроют СЭЗ.
06.03.2025, 19:06 42021
Депутаты раскритиковали бюрократию в "Самрук-Казыне"
Мажилисмены обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына"
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 6 марта, в мажилисе депутаты обсудили сложности закупок в компании "Самрук-Казына".
Мажилисмен Сергей Пономарев отметил, что Алматинский завод тяжелого машиностроения производит станки-качалки для нефтяной отрасли. По итогам тендера весь заказ получает победитель, а другие участники остаются без работы, хотя в стране несколько таких производителей. Депутат недоумевает, почему нельзя разбить на лоты, крупный заказ распределить на несколько участников и несколько заводов обеспечить работой.
На это замгендиректора ТОО "Самрук-Казына Контракт" Нурлан Шарипов сообщил, что раньше заказы распределялись на несколько компаний.
Почему ранее это было? Потому что эти тендеры были на бумаге. Тогда можно было все это распределить. Мы хотим, чтобы система автоматически выбирала победителя. И сама, без участия человеческого фактора, распределяла объемы", - сказал Нурлан Шарипов.
В свою очередь депутат мажилиса Едил Жанбыршин возмутился бюрократией в компании.
В "Самрук-Казына" такая бюрократия, там черт ногу сломает, не то что человек! Я сам несколько раз сталкивался, когда депутатом не был. Очень сложно у них что-то поменять, что-то сделать. Это столько согласований надо пройти и столько они найдут причин, чтобы не сделать ничего", - отметил Едил Жанбыршин.
Ранее сообщалось, что в Казахстане кратно сократили сроки проведения госзакупок. Теперь победитель по конкурсам и аукционам определяется максимум в течение 10 рабочих дней.
06.03.2025, 16:36 50446
Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать в праздничные дни
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пункты пропуска на границе с Китаем будут закрыты в дни празднования 8 Марта и Наурыза, сообщает Комитет государственных доходов РК.
В связи с празднованием Международного женского дня 8 Марта и Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет", - сообщили в ведомстве.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
В комитете просят перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Ранее в госкорпорации "Правительство для граждан" рассказали, как будут работать в праздничные дни ЦОНы и спецЦОНы.
06.03.2025, 12:27 66346
В Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров
С начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Бостандыкском районе города Алматы демонтировали более 100 незаконных киосков и силомеров, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтированы киоски, торгующие продуктами быстрого питания, и силомеры. Снос 49 нестационарных торговых объектов и 59 силомеров был проведен в рамках кампании по ликвидации самовольно установленных НТО", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что с начала февраля 2025 года в городе уже демонтировано более 300 незаконных объектов, расположенных на землях государственного фонда. Кроме того, отметили в акимате, были убраны 222 развлекательных аппарата, которые, по мнению жителей, создавали шум и неудобства.
Работы по демонтажу оставшихся 210 незаконных НТО планируется завершить до 15 марта текущего года. Коммунальные службы продолжают отключать незаконно подключенные инженерные сети этих объектов", - добавили в пресс-службе.
Ранее в акимате заявляли, что в Алматы с 27 января по 17 февраля планируется массовый демонтаж около 500 незаконно построенных торговых объектов.
06.03.2025, 10:30 68606
Казахстан и Катар договорились сотрудничать в расследовании уголовных дел
Фото: polisia.kz
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о выдаче разыскиваемых лиц и соглашение о взаимной правовой помощи по уголовным делам между Республикой Казахстан и Государством Катар, передает корреспондент агентства.
В соглашениях регламентируются вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц между двумя государствами для привлечения их к уголовной ответственности и вопросы взаимодействия компетентных органов двух стран по оказанию правовой помощи по уголовным делам.
Соглашения предусматривают проведение следственных действий, необходимых для доказывания вины подозреваемых и обвиняемых.
Также обозначены условия временной передачи арестованных лиц или лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, гарантии их прав на основании запроса о правовой помощи, вручения документов или повесток, обыска и выемки, содействия в процедурах обыска, выемки или конфискации имущества, а также любые другие формы взаимной правовой помощи, не противоречащие национальному законодательству.
Ожидается, что ратификация соглашений повысит эффективность правового сотрудничества обеих стран по вопросам противодействия преступности и будет способствовать укреплению двусторонних отношений.
Напомним, сенат ратифицировал соглашение о военном сотрудничестве Казахстана и Катара.
06.03.2025, 10:14 71446
С начала года 22,5 тыс. казахстанцев прошли обучение на платформе Skills Enbek
Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец"
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Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С начала 2025 года 22,5 тыс. граждан, из которых порядка 17,6 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении онлайн-курсов на платформе профессионального обучения Skills Enbek. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты населения.
Всего на платформе зарегистрировались 527,5 тыс. казахстанцев, из которых 28,8 тыс. - в 2025 году. При этом обучение за весь период действия платформы прошли 433,4 тыс. человек.
Из 17,6 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 4,4 тыс. человек - представители молодежи, в основном из Актюбинской, Туркестанской, Костанайской областей и города Шымкента.
С момента запуска авторы опубликовали на платформе 859 курсов по различным направлениям, из них 313 - бесплатные. Также имеются курсы от партнеров Courstore, Fluent Education и "Яндекс Казахстан" с возможностью перехода для дальнейшего обучения на образовательные площадки.
Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.
Наиболее востребованными курсами в феврале стали "Страховой агент", "Кассир", "Построение отдела продаж в отеле", "Основы коммуникации и правила общения с лицами с инвалидностью и особыми потребностями" и "Продавец".
На платформе постоянно увеличивается число бесплатных курсов по социальному обслуживанию, туризму, нефти, газу, добыче ресурсов, юриспруденции и других", - отметили в министерстве.
Как сообщалось ранее, платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции "обучение в течение всей жизни". Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн-курсам по принципу маркетплейса рынка услуг.
Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке или выбрав раздел "Онлайн-обучение" на электронной бирже труда (Enbek.kz).
На платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.
Преимущества для обучающегося: расширенный поиск курсов, понятная структура уроков, отслеживание процесса обучения и быстрое взаимодействие с авторами курсов.
По окончании обучения необходимо сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения обучения является оценка курса со стороны обучившегося. При скачивании сертификата добавлены рекомендации вакансий по приобретенным навыкам с переходом на Enbek.kz.
Полученный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Enbek.kz. При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на Платформе.
Размещение онлайн-курсов на платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео- и аудиоматериалы, инфографика и другие виды. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.
Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн-калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.
Напомним, с декабря 2023 года обучение на курсах доступно через мобильное приложение Enbek, которое можно скачать на Google Play и App Store.
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