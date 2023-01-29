28.01.2023, 20:12 29821
Стала известна причина смерти сенатора от СКО Гульмиры Каримовой
Фото: t.me/senate_kz
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Астана. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По информации управления общественного здравоохранения Астаны, причиной смерти сенатора Гульмиры Каримовой стал сердечный приступ.
Согласно предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти является сердечный приступ (острый инфаркт миокарда). Диагноз анафилактический шок не подтвердился. Скорая помощь прибыла к пациенту за 5 минут. К моменту прибытия медиков больная не подавала признаков жизни: дыхание остановилось, пульса не было. Были проведены реанимационные мероприятия, не давшие результата", - сообщили в ведомстве.
Напомним, новоизбранный сенатор Казахстана Гульмира Каримова скоропостижно скончалась в возрасте 45 лет. Ранее предварительным диагнозом кончины Каримовой называли анафилактический шок.
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28.01.2023, 11:25 48071
Труба рухнула на ТЭЦ-2 в Петропавловске: новую дымовую трубу обещают построить в этом году
Фото: Петропавловск.news.
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - На Петропавловской ТЭЦ-2 к следующему отопительному сезону должны работать три дымовые трубы. В первой декаде февраля планируется приступить к устройству фундамента под строительство новой дымовой трубы.
Потенциальный подрядчик определен. Проект по строительству дымовой трубы завершен, проходит заключительную стадию экспертизы. По нашему плану строительство будет проходить с мая по август. В дальнейшем с разворотом существующих газоходов на новую трубу. И минимум два котла планируем подключить к новой трубе. Надежность станции в разы увеличится", - сообщил заместитель генерального директора по производству АО "Севказэнерго" Петр Богданов.
Напомним, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения.
28.01.2023, 10:44 49126
Алихан Смаилов указал на недоработки в теплоснабжении Шымкента
По словам премьер-министра, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Шымкент. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Запуск новых промышленных объектов, модернизация автодорог и жилищно-коммунальной инфраструктуры, строительство и реконструкция соцучреждений и ряд других вопросов рассмотрены на совещании по развитию Шымкента под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.
По словам премьер-министра, акимату города следует уделить первоочередное внимание модернизации инженерной инфраструктуры, а именно сетей тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и т.д.
Шымкент расположен на юге нашей страны, поэтому низкие температуры здесь редкость. Вместе с тем от жителей города поступают жалобы на перебои с подачей тепла. Например, не так давно многоэтажки в районах Жана Талап и Туран оставались без отопления. Таких ситуаций акимату допускать нельзя", - подчеркнул премьер-министр.
Глава правительства положительно оценил высокие темпы роста строительства города. В частности, только за последние два года в эксплуатацию было введено свыше 2 млн кв. метров жилья. При этом он добавил, что на этом фоне в мегаполисе увеличивается нагрузка на транспортную сеть, что требует значительного повышения качества проводимых ремонтных работ, а также на социальную инфраструктуру, в связи с чем нужно своевременно открывать новые школы, больницы и другие соцобъекты.
В предстоящие три года в городе планируется построить 54 школы на 68 тысяч мест. Это внесет большой вклад в решение проблемы трехсменного обучения в Шымкенте", - сказал Алихан Смаилов.
Переходя к экономическому блоку вопросов, премьер-министр подчеркнул, что акимату нужно продолжать планомерную работу по диверсификации экономики и импортозамещению. Основной упор при этом нужно делать на обрабатывающий сектор. В этой связи он обозначил важность повышения эффективности и расширения существующих индустриальных зон, а также открытия новых производственных площадок.
В целом инвестиционный портфель города на 2022-2026 годы включает 283 проекта на сумму 2 трлн тенге. Акимат должен обеспечить запуск текущих проектов в срок и качественную проработку остальных", - указал глава правительства.
Кроме того, Алихан Смаилов отметил необходимость продолжения системной работы по сдерживанию роста цен на социально значимые продовольственные товары. Это в том числе касается применения доступных рыночных механизмов, деятельности региональной комиссии по выявлению посреднических цепочек и развития аграрного сектора.
Подводя итоги заседания, премьер-министр поручил проработать вопросы обеспечения водой жилого массива "Сайрам", строительства магистрального канализационного коллектора и дворца школьников в микрорайоне Туран, увеличения объемов финансирования строительства дорожной инфраструктуры в Шымкенте в целом.
Алихан Смаилов также обозначил необходимость реконструкции тепловых сетей, насосных станций, модернизации котельных и газоснабжения жилого массива "Кайнарбулак".
27.01.2023, 21:30 68181
МИД РК решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
Фото: МИД РК
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство иностранных дел РК решительно осуждает вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране, произошедшее 27 января и повлекшее за собой гибель и ранения сотрудников дипломатического представительства, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.
Казахстан считает неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и ее представителей. Считаем, что подобные атаки нарушают основы и нормы международного права и подлежат всеобщему осуждению. Выражаем искренние соболезнования братскому народу Азербайджана, а также родным и близким погибшего гражданина Азербайджанской Республики Орхана Аскерова. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим лицам. Уверены, что власти Ирана проведут тщательное расследование инцидента и примут соответствующие меры по наказанию виновных", - говорится в заявлении МИД РК.
Напомним, в пятницу, 27 января, около 8.30 на посольство Азербайджана в Иране было совершено вооруженное нападение. Сообщается, что нападавшие были вооружены автоматическим оружием. В результате был убит сотрудник охраны посольства.
27.01.2023, 17:38 79171
Исполнительный секретарь AMANAT рассказал, когда партия обнародует предвыборную программу
Фото: AMANAT
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня исполнительный секретарь AMANAT Елнур Бейсенбаев посетил республиканскую общественную приемную партии. Ознакомившись с работой общественной приемной, он ответил на вопросы представителей СМИ, сообщает пресс-служба партии.
Елнур Бейсенбаев подчеркнул, что в настоящее время разрабатывается предвыборная программа партии с учетом предложений граждан. К этой работе привлечены экс-депутаты фракции в мажилисе, члены общественных советов при партии, эксперты. После обсуждения документа с партийцами программа будет утверждена на съезде партии.
В свою очередь заведующая РОП Алия Садырбаева сообщила, что с момента выхода указа о проведении досрочных выборов в общественных приемных партии прекращена консультативная помощь. Ведется только прием наказов и пожеланий граждан, которые будут учтены в предвыборной программе.
Помимо общественных приемных, предложения принимаются через сall-центр, по электронной почте, а также через мессенджер WhatsApp. За последние семь-восемь дней к нам поступило около 500 предложений", - сказала Алия Садырбаева.
На вопрос о том, как будет формироваться партийный список в мажилис, исполнительный секретарь AMANAT отметил, что основные принципы, которыми руководствуется партия, - это открытость, справедливость и обновление.
В партии состоят представители различных социальных групп, среди которых будут отобраны самые активные, квалифицированные граждане с учетом квот для молодежи, женщин, людей с особыми потребностями. В целом в списке будет много новых имен по сравнению с предыдущим созывом. Хочу подчеркнуть, что мы уверены в своих силах и готовы к напряженной конкуренции. Поскольку сейчас ни у одной партии нет такого кадрового ресурса, как у партии AMANAT. Это 800 тысяч членов партии, 249 филиалов, около 4 тысяч первичных партийных организаций", - сказал Елнур Бейсенбаев.
Следует отметить, что только в 2022 году в общественные приемные партии обратились 134 тысячи человек. При этом 90% обращений решены положительно. Граждан волнуют вопросы социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства, трудовых отношений, качества медицинских услуг и другие.
27.01.2023, 17:23 74136
Президенту Казахстана доложили о планах развития сферы железнодорожного транспорта
Грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров
Фото: Акорда
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "НК "Қазақстан темір жолы" Нурлана Сауранбаева и был проинформирован об основных результатах деятельности национальной компании за прошлый год, сообщает пресс-служба Акорды.
Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о реализации инфраструктурных проектов. Всего в течение трех лет планируется построить 1285 километров путей, что позволит увеличить грузопоток и повысить экспортный потенциал страны. Доля казахстанского содержания при строительстве составит 85%.
Кроме того, руководитель КТЖ рассказал о работе по развитию международных транспортных коридоров, расширению пропускной способности морских портов Актау и Курык, а также сотрудничеству с крупными международными транспортно-логистическими компаниями.
По словам Нурлана Сауранбаева, грузооборот АО "НК "ҚТЖ" вырос до 252 млрд тонно-километров, что является историческим максимумом за годы независимости страны. Общий объем контейнерных перевозок увеличился до 1,129 тысячи контейнеров в ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент).
По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию и модернизации железнодорожной инфраструктуры страны.
Ранее сообщалось, что грузоперевозки между Казахстаном и Китаем достигли исторического максимума.
27.01.2023, 16:14 79521
Утвержден регламент работы правительства Казахстана
Определены основные принципы работы правительства
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Принято постановление правительства Республики Казахстан от 6 января 2023 года № 10 "О регламенте правительства Республики Казахстан". Документом утвержден регламент работы правительства.
Отмечается, что основными принципами работы правительства являются:
- приоритет сущности над формой - главенство конкретного и измеримого результата над формой работы по его достижению;
- цифровизация по умолчанию - приоритет всестороннего взаимодействия государственных органов с гражданами, бизнесом и между собой в цифровом формате;
- управленческая ответственность - недопустимость передачи принятия решений и согласования вопросов, входящих в сферу компетенций конкретного руководителя, на вышестоящий уровень и коллегиальным органам;
- непрерывное совершенствование - формирование и поддержание организационной культуры государственного аппарата, стимулирующей сокращение бюрократии, системный реинжиниринг и оптимизацию внутренних процедур и процессов;
- оптимальность регламентации - установление оптимально необходимого уровня регламентации деятельности государственных органов, недопущение введения новых недостаточно обоснованных бюрократических требований, видов отчетности и контроля;
- проактивный контроль - проведение периодичного мониторинга исполнения поручений в целях недопущения отклонений от плановых показателей, которые в будущем могут привести к негативным последствиям.
Постановлением утвержден порядок подготовки и проведения заседаний правительства. Сообщается, что заседания проводятся не реже одного раза в месяц и созываются руководителем аппарата правительства по поручению премьер-министра либо президента.
Ответственность за своевременное и качественное исполнение контрольных документов, разработку проектов законодательных и подзаконных правовых актов, представление их на рассмотрение президенту и премьер-министру возлагается на первых руководителей центральных и местных исполнительных органов.
При этом контроль осуществляется путем:
- мониторинга данных, размещенных в информационных системах, социальных сетях и других цифровых источниках;
- истребования необходимой информации;
- заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;
- ревизии и иных форм документальной проверки;
- проверки с выездом на место;
- других, не противоречащих законодательству Республики Казахстан способов.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
Напомним, в конце прошлого года премьер-министр РК обозначил ключевые направления работы кабмина на ближайшие годы.
27.01.2023, 13:47 83996
Состояние не соответствует статусу международного - Смаилов отчитал руководство Шымкента за затянутое строительство аэропорта
Фото: primeminister.kz
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Шымкент. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Алихан Смаилов в рамках рабочей поездки в Шымкент обратил внимание руководства города на затянувшиеся сроки строительства нового терминала аэропорта.
Еще в 2018 году было дано поручение построить новый терминал. Почему он до сих пор не сдан в эксплуатацию? Состояние аэропорта создает первое впечатление для туристов, гостей города и страны в целом. В этой связи быстрое введение нового терминала имеет большое значение", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что Шымкент является третьим по величине мегаполисом страны, удачно расположенным на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом. А это в свою очередь создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов.
При этом, по словам Смаилова, состояние городского аэропорта, являющегося своего рода визитной карточкой Шымкента, не соответствует статусу международного.
Аким Шымкента Мурат Айтенов доложил, что на сегодняшний день проект завершен более чем на 80%, всего строится 40 тысяч кв. метров. Окончательный ввод в эксплуатацию ожидается до конца 2023 года. По словам градоначальника, это будет один из крупнейших терминалов в республике.
Смаилов поручил акимату как можно скорее завершить все работы и не допустить дальнейшего затягивания строительства.
27.01.2023, 13:30 71226
Правила регистрации медизделий изменятся в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр здравоохранения РК Ажар Гиният представила сегодня на рассмотрение депутатов сената законопроект "О внесении изменений в соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий и медицинской техники в рамках Евразийского экономического союза", сообщает пресс-служба Минздрава.
По словам министра, законопроект позволит медицинским изделиям, имеющим бессрочные регистрационные удостоверения, выданные по национальной процедуре, осуществлять свободное обращение на территории РК без необходимости повторной регистрации в рамках ЕАЭС.
На сегодня зарегистрировано более 10 тысяч медицинских изделий и медтехники, по которым нет необходимости для повторной регистрации в рамках ЕАЭС", - сообщила Гиният.
Также проект позволил продлить регистрацию до конца 2022 года и регистрировать новые медицинские изделия по национальному законодательству.
Министр призвала поддержать ратификацию, чтобы не допустить дефицита медицинских изделий на казахстанском рынке.
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